勞部二次調查翻案 謝宜容霸凌致死另涉貪 收押禁見

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉挪用公款購伴手禮及綁標裝修辦公室，新北地檢署認定涉貪汙罪嫌，向法院聲押禁見獲准。(記者侯永全／攝影)

勞動部昨天公布吳姓公務員之死第二次調查報告，一改上月首次調查報告稱，無法證明勞動部勞發署北分署前署長謝宜容霸凌吳員，並稱謝在工作上的要求「目的良善」，最新報告認定謝霸凌吳，「吳員輕生與北分署前署長謝宜容當然有關聯」。

謝宜容另被控挪用公款購買伴手禮，涉利用職務指定特定廠商承攬辦公室裝潢，新北地檢署昨依貪汙、違反政府採購法等罪，聲請羈押禁見謝宜容獲准。

勞發署吳姓公務員上月4日被發現陳屍辦公室，外界質疑遭職場霸凌；上月19日，勞動部公布調查報告，稱謝宜容管理方式並非吳員輕生的直接原因，引發更大風暴。時任勞長何佩珊為此請辭，賴清德 總統也三度道歉。

勞動部重啟調查，第二份報告昨出爐，認定謝宜容是霸凌加害者。勞動部長洪申翰說明報告有三重點，謝宜容高壓管理模式造成寒蟬效應、吳員被交付不合理業務、吳員輕生與工作遭遇有關；且很多受訪同仁認為，謝宜容交辦智能就服專案是造就悲劇的最後一根稻草。

洪申翰表示，謝交付吳員主責的「智能就業 服務方案」幾乎是不可能任務，沒有具體需求及內涵、採購金額遭大砍、時程迫近，吳員長時間加班導致睡眠不足，不能適度休息，身心俱疲、承受極大壓力，調查小組的所有內、外部委員皆認定構成霸凌。

民眾黨立委黃國昌表示，兩份報告結論天差地遠，第一份明顯包庇掩護，勞動部應說明「誰該為第一份調查報告負責」，參與的諸「長官」是否適合繼續擔任主管。黃國昌還說，謝宜容濫花公帑貪瀆弊案，勞動部切割「正由檢調立案調查、不在調查範圍之列」，姑且不論「行政調查」與「刑事調查」本屬二事，但豈容勞動部切割迴避。

國民黨立委洪孟楷也說，若非輿論沸騰根本不會重啟調查，如今證明第一份報告是為謝宜容開脫的「洗白書」。

據了解，謝宜容不僅涉圍標與綁標，替特定裝潢廠商量身定做標案，挪用預算 採購高價禮盒，還留下禮盒作為私人送禮，檢調依其濫用公帑毫不手軟作風，懷疑可能另涉他案，已擴大調閱從她上任分署長後所有經手標案，不排除有更嚴重的弊端。