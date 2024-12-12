勞部二次調查翻案 謝宜容霸凌致死另涉貪 收押禁見
勞動部昨天公布吳姓公務員之死第二次調查報告，一改上月首次調查報告稱，無法證明勞動部勞發署北分署前署長謝宜容霸凌吳員，並稱謝在工作上的要求「目的良善」，最新報告認定謝霸凌吳，「吳員輕生與北分署前署長謝宜容當然有關聯」。
謝宜容另被控挪用公款購買伴手禮，涉利用職務指定特定廠商承攬辦公室裝潢，新北地檢署昨依貪汙、違反政府採購法等罪，聲請羈押禁見謝宜容獲准。
勞發署吳姓公務員上月4日被發現陳屍辦公室，外界質疑遭職場霸凌；上月19日，勞動部公布調查報告，稱謝宜容管理方式並非吳員輕生的直接原因，引發更大風暴。時任勞長何佩珊為此請辭，賴清德總統也三度道歉。
勞動部重啟調查，第二份報告昨出爐，認定謝宜容是霸凌加害者。勞動部長洪申翰說明報告有三重點，謝宜容高壓管理模式造成寒蟬效應、吳員被交付不合理業務、吳員輕生與工作遭遇有關；且很多受訪同仁認為，謝宜容交辦智能就服專案是造就悲劇的最後一根稻草。
洪申翰表示，謝交付吳員主責的「智能就業服務方案」幾乎是不可能任務，沒有具體需求及內涵、採購金額遭大砍、時程迫近，吳員長時間加班導致睡眠不足，不能適度休息，身心俱疲、承受極大壓力，調查小組的所有內、外部委員皆認定構成霸凌。
民眾黨立委黃國昌表示，兩份報告結論天差地遠，第一份明顯包庇掩護，勞動部應說明「誰該為第一份調查報告負責」，參與的諸「長官」是否適合繼續擔任主管。黃國昌還說，謝宜容濫花公帑貪瀆弊案，勞動部切割「正由檢調立案調查、不在調查範圍之列」，姑且不論「行政調查」與「刑事調查」本屬二事，但豈容勞動部切割迴避。
國民黨立委洪孟楷也說，若非輿論沸騰根本不會重啟調查，如今證明第一份報告是為謝宜容開脫的「洗白書」。
據了解，謝宜容不僅涉圍標與綁標，替特定裝潢廠商量身定做標案，挪用預算採購高價禮盒，還留下禮盒作為私人送禮，檢調依其濫用公帑毫不手軟作風，懷疑可能另涉他案，已擴大調閱從她上任分署長後所有經手標案，不排除有更嚴重的弊端。
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