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傳去年柯文哲想「柯盧合」？ 盧秀燕回：謝謝看重與提名

記者趙容萱、陳秋雲／台中11日電
台中市長盧秀燕10日在市議會答詢。(記者趙容萱／攝影)
台中市長盧秀燕10日在市議會答詢。(記者趙容萱／攝影)

據媒體報導，去年總統大選藍白合破局隔天，民眾黨主席柯文哲曾與國民黨台中市長盧秀燕陣營連繫，企圖藍白合2.0、「柯盧合」。盧秀燕在議會被民進黨市議員鄭功問及此事時說，無關市政，只要是選舉、政黨、政治她都不回應，「謝謝你的看重跟提名」。

白營內部人士爆料，去年12月23日柯與侯友宜在君悅飯店上演分手擂台後，隨即透過管道與台中市長盧秀燕陣營聯繫，企圖在「侯柯合」或「柯侯合」之外，創造新的「柯盧合」。

鄭功進昨在議會總質詢說，無風不起浪，有爆料指出，去年總統大選藍白合破局後，柯文哲即透過藍營人士聯繫盧陣營，希望促成「柯盧合」，他認為傳聞合理性高，因為當時盧動作明顯，包括在立委選舉時幫民眾黨到台中參選的蔡壁如站台，選後還聘落選的蔡壁如有給職市府顧問。

鄭功進指出，傳聞若假，柯文哲也不會特地幫國民黨3名立委候選人錄推薦影片，兩年後不管要配誰，民眾黨在立院有關鍵8席，「你也是用得到民眾黨，對不對？」「妳就是有跟柯合，要成藍白合2.0？」

盧秀燕對於鄭功進連番詢問，站起來答詢「這跟市政府無關」，立即被鄭功進打斷，指「絕對有關！跟台中市民有關！」此時盧秀燕忍不住笑了，表示「謝謝你的看重和提名」，便不再回應。

此外，國民黨議員黃佳恬質詢，指教育部在全國高中、校園發兩波「青年服勤同意書」，軍方又擬在大學軍演，立院民進黨團又在社群附和韓國戒嚴，讓基層人民擔憂台灣是否準備進入戰爭？

盧秀燕答詢說，從議員連串陳述，包括兩度全面發放青年服勤同意書到全國高中、大學，引發很大疑慮 ，擔心賴政府是否要讓學生、青年上戰場？校園是最純淨的地方，軍演進校園必須很慎重，社群附和戒戰，這些都非常嚴重。

盧秀燕表示，民間反映很多，執政黨一而再、再而三，讓人民擔憂賴政府、執政黨是否要引戰？要讓學生上戰場？是否要支持戒嚴？這非同小可，讓人民有深深的疑慮。盧秀燕建議，賴總統是國家領導人，有必要出來說話，消除人民心中的疑慮。

盧秀燕 國民黨 柯文哲

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