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綠委諷「脫衣求碰瓷」陳玉珍提告 徐巧芯穿運動內衣聲援

記者林銘翰／台北10日電
立法院6日院會爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍（中）外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，國民黨立委徐巧芯（右）9日在立法院黨團記者會脫下外套秀出運動內衣力挺。（記者余承翰／攝影）
立法院6日院會爆發衝突，民進黨立委吳沛憶事後指控國民黨立委陳玉珍（中）外套下僅穿著內衣，質疑企圖製造碰瓷，國民黨立委徐巧芯（右）9日在立法院黨團記者會脫下外套秀出運動內衣力挺。（記者余承翰／攝影）

民進黨立委吳沛憶質疑國民黨立委陳玉珍，在朝野立委6日院會朝野衝突時「脫衣求碰瓷」。國民黨立委陳玉珍昨天表示，事實求證非常重要，不能夠顛倒是非，她會到法院對吳沛憶提告。同黨立委徐巧芯則直接穿運動內衣聲援陳玉珍，強調女性的穿著不容他人置喙。

國民黨立法院黨團昨舉行「教教民進黨什麼才是『真性平』？！」記者會，國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，立法院會上周爆發肢體衝突，民進黨立委罷占主席台、想要癱瘓議事進行，陳玉珍的外套跟襯衫被扯破，沒想到吳沛憶跟黃捷不但造謠，而且還透過言詞要羞辱陳玉珍。

王鴻薇批評，吳沛憶顧左右而言他，至今仍然不願意道歉，黃捷聲稱陳玉珍暴露噁心，女性穿著豈容她說三道四，「民進黨打著性平反性平，她們才是真正的噁心」，難道民進黨性平部睡死了，現在應該立刻進行調查。

陳玉珍表示，事實求證非常重要，尤其不能信口開河，更不可以顛倒黑白，當天自己的衣服被拉開、襯衫被扯破，這些都是鐵錚錚的事實，吳沛憶卻指稱「脫衣求碰瓷」，她已經給對方一天的時間求證，但是就如民進黨團支持戒嚴的臉書貼文，吳沛憶至今仍然死不認錯。

陳玉珍說，吳沛憶自稱非常重視女權、性別平等，結果實際的行動卻不是如此，自己也不願意浪費司法資源，但是對方仍然不承認有錯誤，「我只好到法院提告，希望讓司法還原真相。」

徐巧芯則在記者會脫下外套，身穿運動內衣聲援陳玉珍，提及黃捷入選BBC全球百大傑出女性，結果卻指點陳玉珍好噁心、完全不想看，女性的穿著不容他人置喙，國民黨團已經準備好相關信函，準備向BBC抗議入選理由不符合，完全跟捍衛性別平權的價值背道而馳。

國民黨立委陳菁徽強調，希望大家都能夠捫心自問，「任何一個委員在議場穿什麼，關你屁事？」為了拖延挺戒嚴的戰場，這些人無所不用其極，尤其吳沛憶身為立法院性平會委員，可能會也讓國人產生誤解，立法院的品格意識是如此不及格。

國民黨立委許宇甄表示，吳沛憶跟黃捷性平意識不及格，後者還入選百大傑出女性，希望BBC能夠撤回獎項，不要玷汙其他得獎人，當天挑起戰端的人就是民進黨，沒想到打輸就要出來造謠，而且被抓包還死不認錯，真的是教壞小孩、自丟民進黨的臉，吳沛憶也應該馬上辭去性平會委員。

面對媒體詢問，具體求償金額為何，陳玉珍說，大約為150萬元台幣（約4.6萬美元），如果最後順利獲賠，將捐助相關公益團體，做為性平教育費用。

民進黨 國民黨 戒嚴

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