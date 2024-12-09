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菊系涉弊 陳菊：成年人須自己負責 藍委：沒政治責任？

記者程嘉文、王千豪／台北9日電
監察院長陳菊（圖）是菊系門神，被問及陳啓昱與許銘春分別捲入光電弊案與濫用就業安定基金等爭議時，陳菊表示成年人必須自己負責。（本報資料照片）
監察院長陳菊（圖）是菊系門神，被問及陳啓昱與許銘春分別捲入光電弊案與濫用就業安定基金等爭議時，陳菊表示成年人必須自己負責。（本報資料照片）

台鹽綠能前董事長陳啓昱與勞動部前部長許銘春，分別捲入光電弊案與濫用就業安定基金等爭議，兩人都出身監察院長陳菊的「菊系」。陳菊昨天首度對媒體表示，成年人必須替自己行為負責，如果違法就要依法究辦。

不過，國民黨立委謝龍介表示，陳啓昱和許銘春在陳菊庇蔭下得到權力，難道陳菊一點政治責任都沒有嗎？國民黨立委賴士葆也說，陳菊的講法當然是官方說法、四平八穩，可是陳啓昱與許銘春後來做這麼多違法、違規的事，難道不就是因為後面有陳菊的力量嗎？陳菊似乎只是要撇清跟陳啟昱及許銘春的關係而已，欠社會一個道歉。

國家人權委員會昨天舉人權海報設計競賽頒獎典禮，身兼主委的陳菊會前被記者問及陳啓昱與許銘春，陳菊表示，有些人曾在她擔任公職期間共事，但他們都是國家公務人員，如果有任何違法就是依法究辦，每個人都為自己的行為，「有沒有問題，當然成年人必須自己負責」，她相信司法會毋枉毋縱、依法究辦。

謝龍介對此表示，「你一路庇蔭、提攜、拉拔他們，給他們比一般人更多的權力，在你的庇蔭栽培之下，他們掌控了那麼多的權力」，「難道你一點政治責任都沒有嗎？難道你在道德上一點責任都沒有嗎？」

國民黨立委賴士葆也說，陳菊的講法當然是官方說法、四平八穩，可是陳啓昱與許銘春後來做這麼多違法違規的事，難道不就是因為後面有陳菊的力量嗎？陳菊的說法似乎只是要撇清跟陳啟昱及許銘春的關係而已，欠社會一個道歉。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤過去多次重申該查就查，該辦就辦，司法毋枉毋縱。針對許銘春，她曾說，所有公務預算都應當花用在必要之處，該解釋絕對支持解釋，民進黨團也不鼓勵鋪張浪費、逢迎拍馬的職場文化。

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