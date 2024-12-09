前部長史哲被控霸凌 文化部：鼓勵具名申訴

行政院政務委員史哲，被指文化部長任內曾霸凌下屬。（本報資料照片）

公部門霸凌案爆不完。國民黨 立委羅廷瑋辦公室收到文化部職員陳情，指行政院政務委員史哲擔任文化部長時，不僅在開會時破口大罵，還有拍桌動怒等，其飲食習慣更是逼人，若吃到稍微軟 掉的薯條就會破口大罵；羅廷瑋呼籲文化部長李遠盡快啟動調查。

政院人士表示，目前政院沒有接獲相關訊息。李遠表示，前部長史哲在其擔任文化部長任內，均未有人對其提出申訴，目前史哲及其辦公室的機要同仁已全數離開文化部，文化部一切依照行政院相關規範客觀處理所有申訴。

陳情人表示，史哲在文化部長任內，對待部內主管很嚴苛，有基層主管因為受不了他的管理方式，自請退休 ，或是降調回地方的都大有人在，可以逃離的都跑了，留下來的也在等他離開的那天；當史哲未獲留任時，許多同仁還彼此恭喜，終於不用再忍受這樣「只有政治沒有文化的文化部長」。

陳情人也指控史哲的飲食，除了不吃稍微軟掉的薯條，冰可樂的冰塊融化也會動怒，基層同仁只要想到要替他準備餐飲就相當害怕；且史哲不僅對底下的公務人員十分苛刻，對自己幕僚也十分嚴厲，先前有一次在彰化的行程，當時下著大雨，因為幕僚先上車，就叫幕僚下車淋雨走路，不准搭車。陳情人並點名獲史哲提拔的文化部某在職官員。

李遠補充表示，由於被申訴人已自請部內主動調查，文化部依其所請，於近日內召集調查委員展開調查。他強調，文化部對於職場霸凌秉持零容忍的態度，鼓勵同仁勇敢站出來具名檢舉，對於具名申訴案件，文化部一定展開調查。

此外，傳出行政院某處長遭檢舉私訂差勤規定又羞辱同事，行政院長卓榮泰昨表示「會處理」。