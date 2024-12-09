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綠「挺戒嚴」應道歉？ 陳菊：過度解讀 藍委：遺憾

台灣新聞組／台北9日電
陳菊8日出席「Color Our Rights 2024人權海報設計競賽」，表示所謂民進黨立院黨團「挺韓戒嚴」是過度解讀。（圖／監察院提供）
陳菊8日出席「Color Our Rights 2024人權海報設計競賽」，表示所謂民進黨立院黨團「挺韓戒嚴」是過度解讀。（圖／監察院提供）

對於近日政壇因為韓國戒嚴引發爭議，監察院長陳菊表示，所謂民進黨立院黨團「挺韓國戒嚴」是過度解讀，但她無法認同國民黨立委鄭天財說「（當年）戒嚴是為保護台灣」。

本報系聯合報報導，身兼國家人權委員會主委的陳菊，昨天出席委員會舉辦的「Color Our Rights 2024人權海報設計競賽」頒獎典禮會前受訪，針對國民黨立委鄭天財說「戒嚴是為了保護台灣」，陳菊表示絕對不認同。她強調，從1949年到1987年，長達38年的戒嚴時期，是台灣民主最黑暗時期，成千上萬人家破人亡，在監獄受刑、坐牢或死亡，戒嚴是對民主最大傷害。民主是擋不住的潮流，任何政黨執政都必須遵守民主道路，尤其台灣是經過多少人努力才有今天民主，大家要珍惜。

媒體追問，南韓尹錫悅總統宣布戒嚴，民進黨立法院黨團第一時間在社群發文，被批評是支持南韓戒嚴，是否應該道歉？陳菊說，「不是」，有些報導過度解讀。她表示，身兼民進黨主席的賴總統已非常清楚說明，台灣民主得來不易，絕不走回頭路，且民主潮流擋不住，絕對要走民主的路。

台北中國時報報導，國民黨立委齊批，陳菊曾因美麗島事件遭受政治迫害，身為曾是戒嚴受害者，聽到挺戒嚴的言論，竟未撥亂反正，反而以雲淡風輕態度認為外界解讀過度，令人遺憾，呼籲陳菊應以黨內分量，督促民進黨檢討道歉。

報導說，國民黨立委賴士葆認為，人做大官久了，就忘掉過去的痛，國際媒體包含韓、日、美等，皆指台灣執政黨發文挺戒嚴，這麼大的事情，過去曾是戒嚴受害者的陳菊，卻講得如此稀鬆平常、雲淡風輕，陳菊應以她的輩分與分量，督促民進黨深自檢討，並向民眾道歉。

洪孟楷也批評，這是大是大非的時刻，任何政黨在這時候若想戒嚴，就是大開民主倒車，陳菊身為民進黨創黨前輩，應更感同身受戒嚴帶給台灣社會的壓力，且陳菊在民進黨內輩分高，應要出面痛斥且撥亂反正，如今卻沒有做到，令人遺憾。

戒嚴 民進黨 國民黨

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