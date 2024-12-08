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挨酸「脫衣求碰瓷」陳玉珍喊告 吳沛憶要韓國瑜評評理

記者黃婉婷／台北即時報導
前天立法院會爆發激烈朝野衝突，民進黨立委吳沛憶稱國民黨立委陳玉珍，只穿內衣還想「脫衣求碰瓷」，令陳玉珍非常不滿。陳玉珍今日出示照片，澄清自己真的有穿襯衫。(立委陳玉珍辦公室)
前天立法院會爆發激烈朝野衝突，民進黨立委吳沛憶稱國民黨立委陳玉珍，只穿內衣還想「脫衣求碰瓷」，令陳玉珍非常不滿。陳玉珍今日出示照片，澄清自己真的有穿襯衫。(立委陳玉珍辦公室)

台灣立法院朝野6日為「選罷法」修正上演全武行，民進黨立委吳沛憶質疑國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」。陳玉珍今(8)天表示將在下周上班日時對吳正式提告。吳沛憶反嗆，影片、款式都已紀錄，屆時全部都會給法官看，她還要求立法院長韓國瑜評評理，陳玉珍內衣外露是否算是服儀整齊？

回顧事發當天，吳沛憶周五在臉書貼出陳玉珍拉下外套的影片，質疑陳外套底下只穿內衣，是「脫衣求碰瓷」，陳玉珍隨即留言表示「如果裡面沒有穿襯衫就辭職下台」。

陳玉珍今天發文，一天道歉時間已到，下周一將到台北地方法院提告，更批吳沛憶整篇臉書文充滿父權主義觀念、貶低女性。

吳沛憶火速回擊，她怒斥陳玉珍多次對民進黨立委林月琴施暴、踹下體，還藐視民意沒收罷免權，擔任立法院委員會召委時還沒收發言，三大惡劣罪狀早已不適任立委，「這麼想辭職，現在就下台吧」。她並稱陳玉珍多次拿嗆賭辭職下台操作話題搶聲量，然後又賴著不走，痛批陳玉珍整天炒作聲量、濫用司法資源，應趕緊辭職下台。

由於立法院長韓國瑜曾在主持院會時，要求立委要注重服裝儀容要整齊。吳沛憶批評，陳玉珍這次自己打開外套、內衣外露、霸佔韓國瑜的主席台。她的評論其實不重要，還是請韓國瑜評評理，在國會殿堂，自己打開外套、內衣外露，這算是整齊的服裝儀容嗎？

吳沛憶還說，陳玉珍的自拉內衣全都露，各種影片也全都錄，她連款式都記錄了。只是有些不適合讓孩子看到沒上傳。「但是你放心，到時我全部會給法官看。」

韓國瑜

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