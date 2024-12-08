代孕引爆婦團、同志矛盾 綠營陷壓力鍋 被批向票多的低頭

衛福部人工生殖法修法草案將代理孕母脫鉤處理，綠營擬說帖強調不是反對代孕，而是反對草率立法衍生出的商業代孕問題。圖為台灣反代孕行動小組在立院大門抗議，反對剝削女性。(本報資料照片)

「人工生殖法」修法涉及開放代理孕母 議題，引發長期挺綠的社團內部角力。民進黨 人士表示，婦女團體反代孕、同志 團體支持代孕，對綠營而言「手心手背都是票」，已讓該民生法案層次上升到政治法案，雙方社團各自發動遊說，壓力不小；民進黨政府既然已拍板，支持代孕議題脫鉤處理，未來將著重向同志團體溝通說明。

執政黨近來在「人工生殖法」大轉彎，原本有望開放代理孕母，如今拍板脫鉤處理；民進黨搬出擔心商品化、維護女性尊嚴等理由辯護，但和主打「進步」價值的政黨形象背道而馳，卻是不爭事實。政策髮夾彎的真實原因其實很簡單，向票多的低頭。

人工生殖法部分條文修正草案共計16個版本，部分版本涉及代理孕母制度，衛福部原先立場是修法版本納入代理孕母，交由立法院討論，但日前態度轉變，指代理孕母爭議太大，因此決定先推動有共識的部分，修法草案會將代理孕母脫鉤處理。

在衛福部政策大轉彎後，同志團體的態度也出現了微妙的變化。原本台灣彩虹平權大平台協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線在今年2月還聯合包括台灣女人連線在內的近30個團體，聯合發表一篇「先行開放單身女性與女同志配偶使用人工生殖技術 代理孕母不應急就章」的聲明；而在衛福部修法態度明朗後，台灣女人連線等18個團體又發出一篇「代孕侵害人權 停止代孕立法」的新聞稿，這次卻少了上述3個同志團體。

這3個同志團體則是發出聯合聲明，指出各修法版本落差大，希望立委們在平等保障各方權益與基於兒童最佳利益的情況下，整合各版本充分討論並審慎處理；他們支持多元開放的修法方向，但應避免歧視與汙名，並要重視人工生殖子女身世知悉權，以更符合兒童發展權利及相關公約規定。

聲明也指出，近期國健署對外發言的立場快速轉變，新聞資訊不一致，導致民間團體無所適從，政策的公民討論也將難以聚焦，期待政策研擬過程應更具透明公開性。

多個婦團則指出，一旦通過代孕，將導致女性的子宮商品化，並讓經濟弱勢女性成為剝削對象，他們強烈主張，應將代孕與人工生殖法脫鉤處理，並舉行公聽會擴大討論。

民進黨人士指出，該案原先確實朝開放代理孕母方向研議，但政策方向調整，考量之一正是社會氛圍；經評估，連綠營支持者對代孕支持度都相對有限，朝婦團意見進行是可預期結果。民進黨立院黨團也已草擬出政策辯護主軸，將聚焦不是反對代孕，而是反對草率立法，衍生出的商業代孕問題，不能將女性子宮作為營利工具，盼以此弭平綠營支持者的內部矛盾。