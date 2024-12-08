賴清德：戒嚴傷台灣 歷史不能忘 朱立倫：民進黨附和戒嚴還不道歉

國民黨主席朱立倫7日表示，提到戒嚴就是違反民主，民進黨主席賴清德總統應該向世界道歉。(記者黃仲裕／攝影)

南韓總統尹錫悅6小時短暫戒嚴 又解嚴，成為全球話題。賴清德 總統7日出席「2024世界人權日」活動致詞時表示，台灣曾經歷38年的戒嚴時期，經濟、社會、法治、人權都受到很大的傷害，「歷史的錯誤可以原諒，錯誤的歷史不能忘。」

國民黨主席朱立倫7日則表示，民進黨 附和南韓宣布戒嚴的臉書發文，民主進步黨怎會變成民主退步黨？還被國際媒體報導，變成了世界笑話，民進黨主席賴清德總統應該向世界道歉；台灣絕不能回到上個世紀，任何附和或提及戒嚴都違反民主。

朱立倫表示，「全民都非常清楚，戒嚴是民主社會所不容許的。全世界只有一個政黨還不會為此道歉的叫做民進黨」。

朱立倫指出，民進黨在發出挺南韓戒嚴的發文後，不少綠營的留言就是希望台灣戒嚴，「在21世紀，民主進步黨怎麼會變成民主倒退黨了呢?」，嚴重到成為世界的笑話，被歐美日韓媒體大幅度報導，民進黨主席賴清德應該要趕快道歉。

剛結束南太平洋友邦出訪的賴清德，7日上午出席國家人權博物館舉辦的「2024世界人權日」活動。賴清德致詞時表示，在場的受難者及家屬都是歷史的見證者，更提醒了我們，錯誤的歷史不能再犯，政府會以最謙卑的態度面對，自己也要以最誠懇的心情，向所有為台灣人權理念付出生命和青春的前輩致上最高的敬意。

賴清德說，戒嚴38年對台灣造成的傷害，甚至也影響到現今的社會，因此轉型正義是重要的政策，以勇敢的態度面對過去黑暗的歷史，持續挖掘歷史的真相，還給受難者及家屬公道，更警惕我們不該讓錯誤的歷史重演。