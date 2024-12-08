過境美國不如蔡英文 藍：賴清德應走實質外交模式

賴清德總統6日結束訪問我太平洋友邦之旅。（記者季相儒／攝影）

賴清德 總統6日結束訪問太平洋友邦之旅，此次為上任後首度出訪。國民黨立委李彥秀評價，賴清德亟欲爭取過境美國的高規格待遇，延宕最佳出訪時機，外交空間遠不及前總統蔡英文 ，賴的外交團隊應發展「實質元首外交新模式」。

李彥秀說，賴清德首度出訪，與外界高度期待，顯然有不小落差。相較於蔡英文就任後一個月出訪，不僅過境美國本土邁阿密與洛杉磯，出席巴拿馬運河拓寬竣工典禮時會更晤多國領袖。

李彥秀表示，賴清德亟欲爭取過境高規格待遇，延宕最佳出訪時機，後又遇到拜登退選、川普當選等意外，最後淪為「照表操課」的無意外之旅，千挑百選卻落得兩頭空的結果。

李彥秀提到，總統努力拚外交，後院拚命放大火。賴清德希望在外交上展現個人魅力，卻發生勞動部霸凌事件、民進黨小編挺戒嚴，甚至回程過境關島時，又發生金融犯罪調查師高速公路追撞事件。首度出訪是「先天不足，後天失調」完全失焦，賴清德恐怕是「寶寶心理苦，寶寶不能說」。

李彥秀指出，前總統馬英九卸任時，中華民國邦交 國有22個，現在邦交數僅剩下12個，賴清德出訪選項、操作過境之旅的外交空間遠不及蔡英文。賴清德的外交團隊需要有更大的政治智慧以及戰略思維，發展出一套實質元首外交的新模式，而不是永遠侷限在「過境外交」的規格與比較。

李彥秀強調，未來4年，才是賴清德在外交工作上最大的挑戰。川普上任後，多邊主義與全球化將受到不小的壓抑，取而代之的是大國外交以及區域組織聯盟，台灣沒有對等的談判力量，加入區域組織也並不順利，台灣對美中都擁有鉅額的貿易順差，「懷璧其罪」可能才是台灣未來最大的挑戰。