傅崐萁喊衝…藍突襲審選罷法 綠占主席台 朝野扭打濺血

國民黨立院黨團昨在立法院會發動變更議程，將「選罷法修正草案」改列討論事項第一案，民進黨團也發動奇襲，從議場後門衝出包圍主席台，引發藍綠立委大混戰。(記者許正宏／攝影)

藍綠因為「選罷法」修法上演全武行。國民黨 立院黨團昨在立法院會發動變更議程，將「選罷法修正草案」改列討論事項第一案，民進黨 團也發動奇襲反制，試圖占領主席台，朝野隨即爆發衝突；立法院長韓國瑜 短暫宣布休息後，隨即再宣布散會，「選罷法」闖關失敗。

國民黨立委針對「選罷法」共兩項提案，一個是連署加嚴版本，目前已歷經完整協商程序且過冷凍期，在昨天院會闖關；另一案則是罷免票數須大於當初當選票數的「加一版本」，目前此版本尚未經過委員會初審。

立法院會昨天開會後，國民黨立委重兵圍繞在主席台附近，試圖避免上月底院會時，民進黨立委陳瑩無意間走上主席台的擦槍走火劇情重演。當議程進入討論事項前，民進黨團及國民黨團相繼提出變更議程案。民進黨團主張僅處理三案，未包括「選罷法」，該提案被藍白兩黨聯手否決。

院會緊接著處理國民黨團變更議程提案，民進黨立委邱志偉、賴瑞隆、陳俊宇等人，此時突然從主席台後方側門竄出，衝向主席台，國民黨反應不及，民進黨立委一度占據主席台，藍綠立委發生肢體衝突。朝野衝突中，藍委廖先翔臉被畫傷、陳玉珍衣服則在綠委拉扯下破裂，綠委王美惠則手腕濺血。

國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨立委衝進主席台，箝制立法院長韓國瑜，讓韓國瑜沒辦法繼續主持會議，這是踐踏國會尊嚴，用脅迫的方式，不讓國會進行民主會議與討論議決，國民黨的忍耐是有限度的，這是最後一次容忍民進黨；若台灣國會永無寧日，國民黨不會再容忍，將代表人民伸張民權。

據了解，傅崐萁為防消息走漏，事前保密到家，不只黨團幹部不知情，藍委也是進議場才知要作戰；韓國瑜則是在國是論壇結束中間休息時間才被告知，朝野都在一陣錯愕下，展開臨場應變及攻防。

民進黨團幹事長吳思瑤落淚表示，她心疼黨團同仁受傷了，但還是要堅強以對，台灣民主不能受傷。國民要硬幹通過「選罷法」，民進黨團當然要奮力一戰，守護人民權利。她指出，民進黨團總召柯建銘與韓國瑜及國民黨團，原訂昨天下午就爭議性議案進行協商，因上午衝突已延到九日舉行。