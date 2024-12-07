立院全武行…抓臉、扯衣 藍委酸綠：為戒嚴練兵

國民黨 立法院黨團昨天在立院會突襲排審選罷法修法，藍綠立委爆發衝突，民進黨 立委王美惠手腕被抓傷流血；國民黨立委廖先翔臉部遭抓傷，廖質疑民進黨是否在替賴清德總統宣布戒嚴演練。國民黨團總召傅崐萁不滿議事被杯葛，批評民進黨團「不開會搞什麼東西，全世界丟臉」。

昨天院會藍綠再度因為選罷法修法爆發衝突，立法院長韓國瑜 宣布休息，因藍綠占領主席台，導致議程無法進行，韓國瑜宣布散會。民進黨立委蘇巧慧事後發布一段影片，內容看到傅崐萁與民進黨立委吳思瑤爆發口角衝突，傅崐萁痛罵「是誰衝突啊！就是你們在亂搞」、「你什麼態度啊！還在講！下流，搞什麼東西，全世界丟臉」，韓國瑜見狀試圖安撫傅崐萁無效。

傅崐萁接著罵，「議事人員搞什麼東西，叫你們後面關起來，為什麼不關，不知道保護議長嗎？跟你們說後面要關為什麼不關」。

眼看傅崐萁一頓狂罵，民進黨團幹事長吳思瑤雙手叉腰，不斷高喊「國民黨黨鞭在罵議事人員喔」。韓國瑜雖試圖安撫傅崐萁的情緒，但並未起作用。

蘇巧慧表示，原來國民黨真正的立法院領袖是傅崐萁，在韓國瑜面前痛罵議事人員、霸凌公務人員，「韓國瑜就像傅崐萁的小弟，吭都不敢吭一聲」。

朝野衝突造成多名立委推擠衝受傷，廖先翔表示，他臉上的小傷口跟民主受到的傷害相比不算什麼，如果賴清德總統此時此刻宣布戒嚴，中華民國國會有辦法阻擋民進黨嗎？廖先翔質疑，民進黨是否在為賴清德可能做的戒嚴做準備？賴清德真的宣布戒嚴的那刻起，民進黨就會用癱瘓議事的手段，杯葛立法院對於戒嚴的否決權？