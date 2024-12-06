原民會2年金援長老教會近2億 在野：難怪有底氣辦桌罷立委

台灣基督教長老教會舉辦的「青鳥宴」，日前在立法院旁的濟南路一段舉行台北場，席開100桌。無黨籍立委高金素梅揭露，原住民委員會用捐助母語教會的科目，近兩年來補助長老教會近2億元台幣，難怪底氣這麼足，讓他們可以到全省各地辦青鳥宴，罷免在野黨立委。（本報資料照片）

台灣基督教長老教會舉辦的「青鳥宴」，日前在立法院旁的濟南路一段舉行台北場，席開100桌。無黨籍立委高金素梅揭露，原住民 委員會用捐助母語教會的科目，這兩年來補助長老教會近2億元(台幣，下同，約619.2萬美元)，難怪底氣這麼足，讓他們可以到全省各地辦青鳥宴，罷免 在野黨立委。原民會昨發聲明駁斥，指各獎勵金均依相關規定核銷，原民會更委託會計師事務所定期現地查帳。

高金素梅表示，2019年農委會編了一筆1450萬(約44.8萬美元)的訊息宣傳費，用在建立網軍、攻擊在野黨。後來大家就用1450比喻為「政府養網軍」。上周六晚上，長老教會總會在濟南路「青鳥回血大辦桌」，辦了100桌，號召青鳥發動罷免在野黨立委。主持的總會牧師上台第一句話：「各位1450大家好」，真的有人公開承認青鳥就是1450，承認拿政府的錢攻擊在野黨。那麼打算全省到處辦桌的長老教會總會有沒有拿政府的錢？

「我查了！」高金素梅說，原民會用捐助母語教會的科目，2023年捐助6830萬、2024年捐助1.04億，但已超支到1.5億、明年編列1.1億(約340.5萬美元)，其中長老教會總會占了7成。難怪長老教會總會底氣這麼足，源源不絕的政府金援，讓他們可以到全省各地辦很多的100桌豪華青鳥宴，罷免在野黨立委。

高金素梅質疑，為什麼長老教會可以每年輕鬆的拿到數以億計的捐助？𣎴用計畫、不用績效、不用核銷。為什麼民進黨 立委伍麗華、陳瑩可以推薦14位族群委員？把助理送去原民會讓國家養，每人月領10萬、年薪135萬。原來掏空原民會早已是進行中。

原民會表示，「原住民族教會推動語言發展獎勵計畫」自2022年起召開7場次分區座談會，邀集全國基督長老教會、天主教會、拿撒勒人會、中華循理會、基督復臨安息日會、真耶穌教會、浸信會及獨立教會等教派，近900間教會（堂）參與，共同規劃獎勵項目及方式，並鼓勵各教會（堂）透過總會、區會、堂區或個別等方式向原民會提出申請計畫書。該計畫除透過全國原住民族語言推廣人員進駐各教會（堂）輔導及協助外，並由專業會計師事務所定期進行經費查核工作，其經費用途及核銷均符合規定。