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民進黨團發文挺戒嚴 呂秀蓮：應向為民主犧牲奉獻的老前輩道歉

台灣新聞組／台北6日電
民進黨立院黨團支持戒嚴貼文引發爭議，前副總統呂秀蓮指出，民進黨應跟曾經為民主犧牲奉獻的老前輩深深道歉。（本報資料照片）
民進黨立院黨團支持戒嚴貼文引發爭議，前副總統呂秀蓮指出，民進黨應跟曾經為民主犧牲奉獻的老前輩深深道歉。（本報資料照片）

民進黨立院黨團在南韓戒嚴時，發出疑支持戒嚴貼文引發爭議，遭在野黨批評後才迅速刪除。前副總統呂秀蓮指出，民進黨應跟曾經為民主犧牲奉獻的老前輩深深道歉；民進黨籍的客委會前主委楊長鎮也表示，勸黨團要道歉就真誠、徹底、完整道歉，不要第二句話。

本報系聯合報報導，楊長鎮表示，關於戒嚴的發言真的嚴重引喻失義，民進黨團要完整道歉，真的要認知此錯非等閒，只要一點點、一絲絲和國民黨比爛的動念，民進黨就會真的爛下去。

楊長鎮表示，民進黨是打破戒嚴的黨，是台灣黨、綠黨，也是社會民主黨，就是進步黨，怎麼可以同意尹錫悅的戒嚴，是為了維護憲政民主體制，這是嚴重錯誤。

國民黨立委張智倫昨在立法院質詢時問及此事，內政部長劉世芳、中選會主委李進勇第一時間均沉默，劉世芳隨後說，非戒嚴主管機關，無法回應。

中天《新聞千里馬》節目昨專訪呂秀蓮，提及南韓網友不能理解，台灣過去40年戒嚴時間，怎麼現在還想要走回頭路，是不是瘋了呢？您看到第一個反應是什麼？是憤怒嗎？還是覺得有一點點操之過急，秀過頭了？呂秀蓮回應表示，表錯情、鬧笑話，這還是比較輕鬆看待。

呂秀蓮接著表示，如果嚴肅來看待，民進黨老中青有嚴重的代溝。我們第一代明知山有虎、偏向虎山行，這虎是威權的政體，哪怕坐牢，他們都付出代價。但是現在民進黨黨員，包括總統賴清德，還有下面一些黨工人員或是年輕的立委，特別是不分區的，都是黨主席欽點的。他們真的懂什麼叫民主嗎？

呂秀蓮指出，這一次讓全世界看到，海水退下來，民進黨是不是應該要檢討，包括這是誰的意思？是誰執筆的？即使後來發現不對撤下來，還是得跟社會、曾經為民主犧牲奉獻的老前輩，深深的道一個歉。

民進黨 戒嚴 呂秀蓮

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