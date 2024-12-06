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藍委陳玉珍揭賴清德出訪用簡體字：總統用敵國文字當何罪

記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統出訪太平洋三友邦，離開馬紹爾群島時，寫下「連結海洋民主，攜手貢獻世界」。(立委陳玉珍提供)
賴清德總統出訪太平洋三友邦，離開馬紹爾群島時，寫下「連結海洋民主，攜手貢獻世界」。(立委陳玉珍提供)

國民黨立委陳玉珍今(6)日在公開活動，秀出手機照片，揭發賴清德總統出訪中華民國太平洋三友邦，離開馬紹爾群島時，寫下的內容使用簡體字，用敵國文字，該當何罪？

馬英九基金會邀請陸生團訪台，女大生宋思瑤一句「中國台北」，引發綠營圍攻，陸委會可能祭出行政處分。國民黨立委今日舉行記者會，與馬英九基金會執行長蕭旭岑同台，呼籲不要對兩岸交流戒嚴。陳玉珍出席記者會，當眾揭露賴清德出訪時，使用簡體字。

陳玉珍說，中華民國是民主自由國家，台灣社會是具有包容性的社會，一個手無寸鐵的女大生一句話，引來陸委會用嚴刑峻法處罰馬英九基金會，綠營這麼沒信心嗎？

陳玉珍表示，如果一個女大生用習慣用語，陸委會要懲罰馬英九辦公室，她公開舉發賴清德，賴總統離開馬紹爾時，親筆寫下「連結海洋民主，攜手貢獻世界」，她看到上面的字，攜手的「携」、貢獻的「献」是簡體字，她查過這都不是慣用字。

國民黨立委陳玉珍今日在公開活動，秀出手機照片，揭發賴清德總統出訪太平洋三友邦，表...
國民黨立委陳玉珍今日在公開活動，秀出手機照片，揭發賴清德總統出訪太平洋三友邦，表示賴總統離開馬紹爾群島時，寫下的內容使用簡體字，用敵國文字，該當何罪？(立委陳玉珍提供)

陳玉珍質疑，賴清德為什麼用中國大陸簡體字，在國外代表中華民國？國安單位是不是更用力調查？說話用自己習慣用語應該被處罰，總統用了敵國文字，是不是應該被調查，是否已經被統戰？她還查了一下，賴清德寫「獻」是不是寫日本字，但攜手的攜日本也不是這樣寫。

陳玉珍說，若媒體寫報導不合綠營心意，記者是否也會被叫去問？總統在國外代表我國，竟用簡體字，該當何罪？

賴清德 馬英九 中華民國

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