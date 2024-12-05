評估韓戒嚴衝擊 賴清德抵關島視訊聽取國安簡報

南韓戒嚴六小時落幕，正在友邦訪問的賴清德總統（中），4日在關島召開視訊會議，聽取國安團隊簡報。（圖／總統府提供）

賴清德 總統昨上午造訪友邦吐瓦魯，晚間抵達此行第二個過境地點關島。南韓戒嚴 六小時落幕，賴清德昨在關島當地時間晚間召開視訊會議，就整體區域情勢，聽取國安團隊簡報，視訊會議進行約40分鐘。賴總統表示，南韓在地緣政治上的特殊性，他要請國安團隊，持續和各民主盟友國家緊密聯繫，掌握各種可能的情況。

視訊會議從昨晚關島當地時間9時40分進行到10時20分，府方表示，在台北的與會者有國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會諮委黃重諺、國安局長蔡明彥、國安會副秘書長徐斯儉、劉得金。隨同賴總統出訪的總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵、總統辦公室主任陳羿伶、總統府發言人郭雅慧也出席會議。

賴總統說，有鑒於這個事件，可能對區域安全、地緣政治、政經局勢帶來風險與衝擊，他要請國安團隊就後續情勢發展，進行各面向的分析評估，並協調政府各單位，預作準備。

國安局長蔡明彥昨在立院表示，會持續關注三個部分，包括相關事件是否影響南韓內政情後續發展？其次相關發展是否連動到朝鮮半島情勢變化甚至影響區域整體安全？第三是南韓國內若進入不穩定階段，是否影響南韓社會安全秩序？並且影響國人赴韓包括僑胞、留學生或觀光客的人身安全。國安局會持續掌握提供相關部會示警，也會和國際友盟聯繫掌握南韓情勢。

新北市長侯友宜表示，戒嚴會帶來民生跟經濟很大的衝突，所以宣布戒嚴要戒之慎之。台北市長蔣萬安說，看到南韓發生這樣的事情，應該要更珍惜台灣的民主。

卓榮泰說，台灣過去在威權時代有過38年的長期戒嚴，台灣民主發展至今，「我們不應該也不能走回頭路」，而民主的成果需要靠全體國人，還有朝野共同維繫，「國人也不會允許看到台灣有發生任何不民主的行為，這是我對國家民主的信心。」

至於立委關注台灣若發布戒嚴令，是否可能封鎖網路，數發部長黃彥男表示，台灣是自由民主國家，沒有中央集權力量控制網路流量與言論，網路也是分散治理方式，把所有聯外通訊方式封鎖難度很高。

來源：聯合新聞網

賴清德昨晚抵達關島，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯登機歡迎，關島總督古蕾露則在機梯前迎接並獻戴花環。賴清德今赴古蕾露官邸早餐茶敘，並參訪關島議會，與議員閉門會談，中午將參與僑宴。

賴清德昨上午結束馬紹爾群島訪問之後，前進吐瓦魯，結束機場歡迎儀式後，接受吐瓦魯總理戴斐立國宴款待，戴斐立致贈台灣支持吐瓦魯興建的首棟現代化國會大樓模型。

今年適逢台灣與吐瓦魯建交45周年，賴清德與戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」。戴斐立重申，中華民國台灣與吐瓦魯國未來勢必會建立更緊密的關係。

賴清德說，近期台灣、美國、澳洲、日本及紐西蘭等理念相近國家，跟吐瓦魯共同合作，布建「中部太平洋電纜」（CPC），連接吐瓦魯支線，來提升吐瓦魯的聯外通訊品質。