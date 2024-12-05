新聞評論／尹錫悅夭折的戒嚴令 讓台灣學到什麼？

南韓短短幾小時的戒嚴鬧劇，賴清德政府應引以為戒。（本報資料照片）

3日深夜至4日凌晨，南韓 短短幾小時內經歷了一場驚天動地的動盪。3日深夜，總統尹錫悅 突然在電視上宣布全國「戒嚴 」，禁止一切包括國民議會、政黨活動及集會示威在內的政治活動，目的是為了「剷除」以在野黨為主的「親北」勢力。國會議長禹元植隨即號召議員返回議會開會，許多議員連夜擠過警方封鎖線進入議會，最後出席的190位議員全數通過「撤銷」戒嚴令，迫使尹錫悅收回成命。

尹錫悅突然在深夜發布戒嚴令，顯示他已不知道要如何有效領導國家，也凸顯這位專業檢察官出身的元首在政治應對上的幼稚。選擇用戒嚴的方式來管理國家，不僅是以全民的自由和福祉為犧牲，更是扼殺南韓民主的邪惡手段。尹錫悅民意支持度已不到兩成，他竟孤注一擲地暴衝，希望用戒嚴來收拾失控的情勢。根據他宣布的「六大措施」，除禁止一切政治活動，還將審查媒體及出版物，查禁假新聞，禁止罷工及集會活動。戒嚴令一旦真的實施，南韓社會的政經民生將被帶回軍警橫行的寒蟬年代。

面對尹錫悅的蠻橫行徑，所幸南韓在野黨發揮了制衡功能，及時號召國會議員以多數決擋下這個戒嚴令。根據南韓憲法，300名國會議員中，只要有過半議員表示反對，即可撤銷總統的戒嚴令。在4日凌晨，有190名國會議員奮力穿越警方的封鎖線返回國會，有些人則是爬窗進入，190名議員全數投票通過解除戒嚴令。他們成功挽救了南韓的民主，使人民免於軍警的暴政。

190這個數字，就是南韓在野黨的國會席次加總，其中最大的反對黨「共同民主黨」便占有170席。相形之下，尹錫悅的執政黨「國民力量」只占108席。尹錫悅兩年前以不到一個百分點的領先入主青瓦台，他自以為是的領導風格，卻未能獲取人民的信任。正因為如此，今年4月的國會大選，執政黨只獲得三成七的席次。相對的，共同民主黨贏得五成六的過半席次，取得壓倒性勝利，可見人民對尹錫悅多麼不耐。

與此同時，尹錫悅家族卻醜聞連環爆，尤其妻子金建希不斷傳出收賄、炒股、干政等爭議，社會沸沸揚揚，尹錫悅卻一路包庇。更糟的是，面對「朝小野大」的新形勢，尹錫悅無意謙卑妥協，繼續強硬對抗，導致政府預算遭大幅刪減。在走投無路之下，他竟以為「戒嚴」可以挽其頹勢，並將在野黨安上「親北勢力」的罪名。對於戒嚴，連他自家政黨黨魁韓東勳都公開反對，聲稱「會和民眾一同阻止戒嚴」。

由於尹錫悅宣布戒嚴事前並未徵詢幕僚意見，總統府秘書長和重要幕僚十幾人4日集體憤怒請辭；由此可知，他已眾叛親離。加上民眾蜂擁上街抗議，國會將再度對他發動彈劾，「國民力量」要求他退黨，並要求內閣集體辭職，尹錫悅的執政恐怕已進入最後的倒數時光。

對賴清德而言，從尹錫悅這次夭折的戒嚴應學到的教訓是：一，同為朝小野大的政權，執政者必須傾聽人民的選擇和聲音，不能以為總統的權力包山包海可以濫用；第二，台灣和南韓同為分裂國家，但在野黨的監督制衡是憲政權力，執政者不可把國家外部的敵人和內部的反對黨混為一談，人民也不會同意；第三，總統一意孤行又縱容親信貪瀆，根本是自尋死路。

對國民黨而言，也希望他們學到南韓在野黨的果斷與團結，在最短時間內擋下尹錫悅近乎背叛國家的行為。國民黨須自問：若面對同樣的情勢，自己能及時反制嗎？