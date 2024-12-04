我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

就安基金成提款機？ 買咖啡豆、找網軍…勞部1年濫花8000萬

記者葉冠妤／台北4日電
日前勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會。（圖／取自勞動部YouTube）
日前勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會。（圖／取自勞動部YouTube）

就業安定基金遭外界質疑變成勞動部的小金庫，除勞動部前部長許銘春日前遭指控以365餘萬元(台幣，下同，約10.9萬美元)舉辦音樂會，昨再傳出基金用來裝潢勞動力發展署會議室與買咖啡豆，甚至包括勞動部經營臉書粉絲團費用，一年內逾8000萬元(約246.1萬美元)的基金費用涉及不當使用。

勞動部長洪申翰昨天表示，就業安定基金部分動支項目的確有不合宜或是會讓社會大眾觀感不佳的狀況，將盡速提出基金管理機制強化方案。

就安基金遭控浮濫亂花，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕痛斥，有照顧需求的家庭類雇主辛辛苦苦每月繳交的血汗錢，卻被勞動部拿去買咖啡豆、信封、影印紙，與就安基金設立用途完全不符合，勞動部欠雇主一個道歉，往後必須公開就安基金支出的明細表。

TIWA台灣國際勞工協會研究員吳靜如也認為，應建立完善的監督機制，讓台灣大眾都能檢視。

勞動部就業安定基金設立目的，是為促進國民就業，提升勞工福祉，然而近年來卻成為政府各單位的「提款機」，其中像是經濟部推「機車行升級轉型」，就安基金支應了4000萬作為機車行技師技能訓練費；新冠疫情期間，交通部紓困觀光業，也花了110億元的就安基金，經濟部發給雇主的基本工資薪資補貼，也是由就安基金支出。

據政府機關採購網資料，除北分署員工休憩空間標案，也有多筆標案以就安基金支應，加起來高達8000餘萬元，包括勞動部臉書粉絲團經營管理及網路行銷案、北分署咖啡豆開口契約採購案、雲嘉南分署警衛室新建工程、雲嘉南分署一般垃圾及廢棄物清運處理開口契約等。發展署動用2250萬元裝潢會議室設備及空間優化，雲嘉南分署餐廳外牆整修工程也高達2699萬元。

勞發署代理署長陳世昌解釋，垃圾清運是清理石膏、混凝土那些清潔隊無法收取的職訓用廢棄物；南分署警衛室新建工程是因為區域內有學員跟老師開車出入、車道較小，所以另外新建了警衛室來方便管理。至於清潔用品、影印紙及咖啡豆，是預算不夠才會使用就安基金。

張姮燕批評，就安基金用途項目定義模糊，幾乎每一項支出項目都能硬說是為了促進國民就業、提升勞工福祉，但買咖啡豆、信封、影印紙，清運垃圾、找臉書小編，這些用途項目，和促進就業、提升勞工福祉有何關係？

張姮燕表示，不少家庭類雇主面對家中重症、失能的被照顧者已經很弱勢，勞動部還拿家庭類雇主的血汗錢去買咖啡豆，喝得下去嗎？拿這筆錢提供勞工或雇主法律扶助、給看護加薪還比較適當。

雇主協會主張，就安基金不該只是就安基金委員會審核，未來應公開使用明細供全民審視，同時也呼籲勞動部停徵家庭類雇主的就業安定費。

勞動部使用就安基金的標案
勞動部使用就安基金的標案

就業 咖啡 勞工

上一則

華語流行音樂教父劉家昌83歲癌逝 遺願大家再唱「我是中國人」

下一則

「喊反廢死」民眾聚凱道追思白玫瑰 多名受害者家屬出席

延伸閱讀

喝咖啡會更貴…咖啡豆創47年來最高價 烘焙商狂囤貨

喝咖啡會更貴…咖啡豆創47年來最高價 烘焙商狂囤貨
代孕政策轉彎…白委怒：3度民調竟輸給網軍 將另闢戰場

代孕政策轉彎…白委怒：3度民調竟輸給網軍 將另闢戰場
冷眼集／「只有我要連開2天會」洪申翰慣老闆心態 聖人人設破功

冷眼集／「只有我要連開2天會」洪申翰慣老闆心態 聖人人設破功
令員工周末加班開會輪流簡報 新勞長洪申翰挨轟急喊卡

令員工周末加班開會輪流簡報 新勞長洪申翰挨轟急喊卡

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

2024-11-27 21:19
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生