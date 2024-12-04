就安基金成提款機？ 買咖啡豆、找網軍…勞部1年濫花8000萬

日前勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會。（圖／取自勞動部YouTube）

就業 安定基金遭外界質疑變成勞動部的小金庫，除勞動部前部長許銘春日前遭指控以365餘萬元(台幣，下同，約10.9萬美元)舉辦音樂會，昨再傳出基金用來裝潢勞動力發展署會議室與買咖啡 豆，甚至包括勞動部經營臉書粉絲團費用，一年內逾8000萬元(約246.1萬美元)的基金費用涉及不當使用。

勞動部長洪申翰昨天表示，就業安定基金部分動支項目的確有不合宜或是會讓社會大眾觀感不佳的狀況，將盡速提出基金管理機制強化方案。

就安基金遭控浮濫亂花，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕痛斥，有照顧需求的家庭類雇主辛辛苦苦每月繳交的血汗錢，卻被勞動部拿去買咖啡豆、信封、影印紙，與就安基金設立用途完全不符合，勞動部欠雇主一個道歉，往後必須公開就安基金支出的明細表。

TIWA台灣國際勞工 協會研究員吳靜如也認為，應建立完善的監督機制，讓台灣大眾都能檢視。

勞動部就業安定基金設立目的，是為促進國民就業，提升勞工福祉，然而近年來卻成為政府各單位的「提款機」，其中像是經濟部推「機車行升級轉型」，就安基金支應了4000萬作為機車行技師技能訓練費；新冠疫情期間，交通部紓困觀光業，也花了110億元的就安基金，經濟部發給雇主的基本工資薪資補貼，也是由就安基金支出。

據政府機關採購網資料，除北分署員工休憩空間標案，也有多筆標案以就安基金支應，加起來高達8000餘萬元，包括勞動部臉書粉絲團經營管理及網路行銷案、北分署咖啡豆開口契約採購案、雲嘉南分署警衛室新建工程、雲嘉南分署一般垃圾及廢棄物清運處理開口契約等。發展署動用2250萬元裝潢會議室設備及空間優化，雲嘉南分署餐廳外牆整修工程也高達2699萬元。

勞發署代理署長陳世昌解釋，垃圾清運是清理石膏、混凝土那些清潔隊無法收取的職訓用廢棄物；南分署警衛室新建工程是因為區域內有學員跟老師開車出入、車道較小，所以另外新建了警衛室來方便管理。至於清潔用品、影印紙及咖啡豆，是預算不夠才會使用就安基金。

張姮燕批評，就安基金用途項目定義模糊，幾乎每一項支出項目都能硬說是為了促進國民就業、提升勞工福祉，但買咖啡豆、信封、影印紙，清運垃圾、找臉書小編，這些用途項目，和促進就業、提升勞工福祉有何關係？

張姮燕表示，不少家庭類雇主面對家中重症、失能的被照顧者已經很弱勢，勞動部還拿家庭類雇主的血汗錢去買咖啡豆，喝得下去嗎？拿這筆錢提供勞工或雇主法律扶助、給看護加薪還比較適當。