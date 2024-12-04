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反官僚殺人…白委號召上凱道：被霸凌 原單位申訴 狗屁不通

記者葉冠妤、董俞佳／台北4日電
民眾黨3日在勞動部前召開記者會，號召社會大眾，本周六（7日）到勞動部大門前集合，一起走上街頭，拒絕官僚殺人。(記者林伯東／攝影)
民眾黨3日在勞動部前召開記者會，號召社會大眾，本周六（7日）到勞動部大門前集合，一起走上街頭，拒絕官僚殺人。(記者林伯東／攝影)

勞動部公務員之死，除調查報告用詞讓全民不滿，也引爆遍地的公部門職場霸凌事件。民眾黨昨天在勞動部前召開「勞動部官僚殺人，全民怒吼」記者會，號召大眾本周六到勞動部大門前集合，一起走上街頭，拒絕官僚殺人。另外，教育部公布海科館長陳素芬職場霸凌事件成立，陳除已被調非主管職務，教育部昨召開考績委員會確認再記陳一大過。

立委林國成說，主管職場霸凌的勞動部竟因霸凌鬧出人命，民進黨執政不尊重文官體制，充斥「綠友友」思想，迎合長官、忽略基層，只要有關係就沒關係，這是什麼職場環境？周六(7站出來，就是要告訴勞動部及賴清德總統，勞工們很不爽。

立委黃國昌則表示，前總統蔡英文上台時曾對勞工朋友提出六大保證，今年看到的卻是民進黨政府背棄對勞工承諾，在這個官官相護的貪腐體制中，更看到了公部門的墮落、失職。周六集結到凱道後，台灣民眾黨將向賴清德總統提出具體訴求，要求賴政府在12月10日國際人權日具體回應，回應勞工的怒火、基層公務員的不滿。

立委張啓楷說，現在的申訴制度要被霸凌者向原單位申訴，根本狗屁不通。主張需要由專業、公正的外部力量介入調查。

立委黃珊珊表示，當年因洪仲丘案進行國防改革，多年後一名公務員之死，證明公務系統依舊沒有公開透明，站出來是為了自己跟下一代，不應再有人在職場受到不公平對待。

對此，勞動部回應，北分署案刻正重啟調查階段，將以嚴謹態度釐清疑義。法制面強化部分，職安署前天也已經邀集學者專家、地方政府代表召開研商會議，從定義、預防、申訴受理等面向審慎研議。

針對海科館長陳素芬職場霸凌一事，教育部人事處長王崇斌則表示，近期所屬機關、社教機構掌握職場霸凌案件共13案，經組成專案小組進行調查，包含海科館在內，還有國教署、自然科學博物館等4案已完成調查，另3案未成立職場霸凌。還有9案正積極調查中。

勞工 教育部 賴清德

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