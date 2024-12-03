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新聞眼／大法官人事挑釁在野、踐踏民意 賴清德提名遭反撲

記者 唐筱恬

立法院終於啟動大法官人事同意權案，昨日公聽會上正反意見交鋒，除了有學者批評大法官人選「綠友友」背景，更惹人關注的，應是遇害的師鐸獎女教師家屬回憶十年傷痛、控訴司法不公，連立法院長韓國瑜聽了都哽咽。提名大法官人選的賴清德總統，更該傾聽民意，別讓民眾對正義最後一道防線都感到失望。

大法官是憲法守護者，人選除應具備深厚法學素養外，角色也應超然獨立。賴總統提名的大法官人選，卻跌破眾人眼鏡。例如，司法院長被提名人張文貞雖有不少學術著作，但法界資歷尚淺；最受爭議的副院長被提名人姚立明，本屆總統大選還是賴清德競選總部主委，如此服膺政治及當權者，又如何能超然於黨派之外？

這份高度爭議的大法官名單，也可窺見賴總統挑釁在野黨意味濃厚。張文貞是綠營聲請國會改革釋憲的鑑定人、廖福特長期擔任民進黨仲裁委員會主委、劉靜怡曾主張黨產條例合憲，難怪名單一路被貼上「綠友友」標籤。

除了人選「太綠」的爭議，昨天公聽會上，被害的師鐸獎女教師家屬現身反問大法官：「何謂最嚴重的罪行？」令眾人聽了鼻酸，而七名大法官被提名人中有六人均支持廢死，更讓人反思：司法正義竟成加害者「免死金牌」，豈非與社會多數民意背道而馳？

受害者家屬今天走上凱道表達心聲，也代表民意對大法官「實質廢死」的憲法判決展開反撲；街頭能量不只成為在野黨否決大法官人選的依據，也將對執政黨立委形成壓力，恐已預告這份名單要全部過關不容易。手握提名權的賴總統，真應好好斟酌，到底要正視民意，還是與民意為敵？

大法官 賴清德 韓國瑜

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