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缺憲政信念、親近執政黨…學者轟大法官人選太綠：都不適任

台灣新聞組／台北3日電
總統府副秘書長何志偉（中）2日陪同大法官被提名人拜會民眾黨立法院黨團。對於民眾黨立委要求被提名人盡速交回問卷，何志偉表示，書面部分一定會在法定時間前，送到立委手上。（記者邱德祥／攝影）
總統府副秘書長何志偉（中）2日陪同大法官被提名人拜會民眾黨立法院黨團。對於民眾黨立委要求被提名人盡速交回問卷，何志偉表示，書面部分一定會在法定時間前，送到立委手上。（記者邱德祥／攝影）

立院全院委員會昨舉行司法院人事同意權案公聽會，受邀出席的學者專家關注大法官被提名人過往的主張跟活動，有學者認為被提名人跟執政黨過於親近，不適任大法官；但也有學者認為，對憲法價值的捍衛與論述才是主要考量點。在野黨立委則強調，大法官人事案不能草率通過，必須嚴格把關，寧缺勿濫，否則將造成憲法災難。

昨天公聽會共計七位專家學者、六位朝野立委出席發表意見。東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，這次的被提名人都是不合格、不適任的人選，像是司法院長被提名人張文貞是國會改革釋憲案中，民進黨陣營指定的鑑定人，缺乏憲政主權在民、責任政治等基本信念；副院長被提名人姚立明更是賴清德總統競選時的競總主委。

但律師林俊宏認為，應具體了解被提名人過去的操守、學識、專業經驗、憲政人權理念等，不要一再用類似貼標籤的方式來審查。

在國會改革釋憲案擔任賴清德總統訴訟代理人的洪偉勝，則舉世界12強棒球賽為例指出，若這次球員名單要經過賴總統提名、立院同意通過，以現在的政治氛圍下會是什麼情況？可能「包手（刺青）」的林昱珉不會通過，因為媒體形塑其「八加九」的形象；台灣隊長陳傑憲來自賴總統死忠支持的統一獅隊，也不會過，這樣「台灣隊」還成隊嗎？

洪偉勝表示，他身為台灣法學會理事長，和被提名人張文貞、何賴傑、廖福特、劉靜怡等人有較多互動與觀察，「他們的身手都是一等一，能兼顧各個守備位置，斗膽請大院能夠謹慎思考讓他們通過，不要讓能打能守的『台灣隊』就止步在立院」。

由於多位大法官被提名人過往都有過廢死主張，國民黨立委羅智強痛批，大法官做出實質廢死的判決，第一個保護傘就是保護了虐殺女教師的被告，不久前一位縱火燒死七個人的曾姓被告也免死；賴總統提名七位大法官人選，有六位主張廢除死刑，「我怎麼投得下這張票？我投下去對得起被害者與被害者家屬嗎？」

國民黨立委翁曉玲說，總統提名大法官人選，若只看中與自己政治立場相近的人士，而非廣納多元不同政治立場和法律觀點的人選，可能會提名一群「政治色彩鮮明、法律見解偏頗」的大法官人選，這波人事案若全數通過，可預見岌岌可危的大法官公信力，將全盤摧毀。

總統府副秘書長何志偉昨陪同大法官被提名人拜會民眾黨立院黨團，民眾黨團總召黃國昌說，黨團的立場就是理性務實、從嚴審查，絕對不會辜負人民託付；被提名人很多是學界前輩，不過，個人情誼歸個人情誼，公事還是要公辦，希望大家能夠諒解。

大法官 賴清德 國民黨

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