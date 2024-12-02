創黨元老爆料檢方指柯募款碼連結到木可 蔡壁如：別再說了

民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如表示，至今檢察官也未作說明，她真心勸朱蕙蓉「不要再說了」，以免被檢騙了。(本報資料照片)

民眾黨創黨元老，被稱「大媽老司機」的朱蕙蓉日前在政論節目表示，她被檢方約談時，檢察官指出民眾黨主席柯文哲 募款專戶的QR code連結到木可公司；民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如昨晚說，至今檢察官也未作說明，她真心勸朱蕙蓉「不要再說了」，以免被檢方騙了。

媒體報導，民眾黨主席柯文哲參選總統時的捐款條碼，疑似連結到「木可公司」專戶；民眾黨澄清，相關言論子虛烏有。

蔡壁如昨受訪表示，朱蕙蓉去北檢當證人應遵守偵查不公開，現在詐騙橫行，她認為還是不要對外這樣說，否則搞不清楚誰誤導誰，「朱蕙蓉也難保被檢察官詐騙」。蔡壁如說，朱蕙蓉對外說出檢察官對證人的問話，確實是不恰當，「真心勸她不要再說了」。

蔡壁如說，民眾黨目前最需要就是團結，黨中央跟黨員間的溝通不要透過臉書 、LINE ，甚至對罵，若中央黨部認為黨員發言不當，有100種方法可以溝通，但最差的是透過臉書謾罵，她有感而發「我深受其害」。包含有人留言希望蔡壁如不要回「黨中央」，蔡表示都予尊重。

民眾黨將選黨代表，外傳台中19名黨代表候選人，僅四人「親蔡壁如」；蔡壁如說，台中有2000多名黨員，要選出11名黨代表，「沒有親哪一派」，不管誰當黨代表，「我沒有跟黨代表不能溝通的問題」。