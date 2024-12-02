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朱立倫讚盧秀燕「最棒市長」：能帶國民黨重返執政

記者陳秋雲、黃寅／台中2日電
國民黨主席朱立倫致詞說，盧秀燕在台中執政成果，帶動地方縣市效應，讓國民黨重返中央執政。（記者陳秋雲/攝影）
國民黨主席朱立倫致詞說，盧秀燕在台中執政成果，帶動地方縣市效應，讓國民黨重返中央執政。（記者陳秋雲/攝影）

國民黨主席朱立倫昨天到台中參加黨慶活動，大讚台中市長盧秀燕是最棒的市長，表現受到國人最高的肯定，要把這股效應帶動到各縣市，讓大家看到國民黨執政的成果，「未來才能夠重返執政」。

朱立倫爭取2025年連任黨魁態勢不變，政壇盛傳「反朱派」期待台中市長盧秀燕能出馬競爭黨魁。

盧秀燕目前不表態，她的身邊持正反意見的都有，挺朱人士建議盧秀燕以市政為主，一路挺進2028；反朱陣營則認為盧秀燕應選黨主席，否則也需有代理人，以免黨內總統提名橫生枝節。

朱立倫昨天在台中參加黨慶活動，致詞大誇盧秀燕在地執政效應，獲得民調最高肯定，帶動各縣市，讓大家看到國民黨執政的成果，未來才能夠重返中央執政。

國民黨主席朱立倫昨參加台中市黨慶活動，市長盧秀燕因病未到；朱致詞時，誇盧秀燕執政獲民調高度肯定，「是最棒的市長」，盧秀燕效應帶動各縣市，讓大家看到國民黨執政的成果，未來才能夠重返中央執政，並強調團結就是最大的力量。

台中市多位國民黨重要幹部解讀，朱立倫談話，當然就是要支持盧秀燕挺進2028，代表國民黨參選總統，只有盧才能帶國民黨重返執政。

因盧秀燕近日抱病，昨未出席黨慶活動。據了解，市黨部有邀請，但盧表示抱恙不出席。朱立倫致詞特別強調，他19日就與盧秀燕一起出席國民黨前主席吳伯雄的鑽石婚宴；吳伯雄捐4000萬元台幣作公益、捐黨中央，無私無我，「成功不必在我」，此時是國民黨最辛苦的時候，團結就是最大的力量。

民進黨資深議員指盧秀燕與朱立倫「王不見王」，國民黨台中市黨部主委顏文正說，盧秀燕與朱立倫私交很好，上周五市議會國民黨團聚餐，盧秀燕全程戴口罩，一口也沒吃，毋須見縫插針。

台中市長盧秀燕近日抱病，圖為11月30日戴口罩出席太平長億夜市購物節嘉年華。（圖...
台中市長盧秀燕近日抱病，圖為11月30日戴口罩出席太平長億夜市購物節嘉年華。（圖／中市府提供）

盧秀燕 國民黨 民調

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