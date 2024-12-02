新聞評論╱賴清德用政治生命掛保證的「台糖鬼故事」 官商勾結一樁樁

賴清德總統當年曾以政治生命，為時任台糖董事長的吳乃仁的清白作保。（本報資料照片）

立法院針對總預算 進行朝野協商，民眾黨立委黃國昌不滿台糖未積極追償前董事長吳乃仁賤賣土地損失，要凍結台糖預算。最後台糖承諾三個月內提出追償計畫，立院再研議是否解凍預算。總預算協商喚起塵封許久的「台糖售地弊案」事件；對照今日賴政府的用人爭議，更值得警惕。

扁政府時擔任台糖董事長的民進黨 新潮流大老吳乃仁，因賤賣台糖土地，不但遭到判刑定讞，還必須共同賠償台糖1.1億元(台幣，下同，約339萬美元)損失，但迄今只執行4000萬，還欠8000萬。不過，讓外界更記憶猶新的，是賴清德 總統當年曾以政治生命，為吳乃仁的清白作保。但賴總統為人作保已經跳票。

台糖售地弊案發生於2006年，吳乃仁在時任民進黨立委洪奇昌牽線下，核定以低於市價2億多元的價格賣給春龍公司。此案爆發後，吳乃仁、洪奇昌雙雙遭起訴，並於2013年依背信罪判決有罪定讞。但此一判決結果，卻受到民進黨新潮流系的高調質疑，其中就包括時任立委的賴清德。當時賴清德在記者會上公開表示，願意以個人政治生命保證吳乃仁和洪奇昌的清白。而後此案因新事證核准再審，洪奇昌獲判無罪，吳乃仁仍遭判刑入獄。

早在台糖售地弊案前，就曾發生吳乃仁妻舅涉嫌掏空上市公司事件，當時吳乃仁擔任證交所董事長，妻子詹彩虹擔任證券投保中心總經理；而台糖售地案後不久，震驚各界的「鐽震案」也與吳乃仁有關。吳乃仁出獄後，仍以新潮流大老之姿，活躍於政商之間。台苯的「國民黨黨產變民進黨黨產」事件，吳乃仁便穿梭其中，台苯甚至曾經一度由吳乃仁的女兒擔任董事長，兒子掛名董事，妻子掛名顧問，吳乃仁家族二年內就從台苯領走3500萬元。其子女掛名多家與綠營關係密切的企業負責人，吳乃仁則被媒體發現幾乎「夜夜笙歌」，出入聲色場所，生活愜意至極。

然而，賴清德不但並未兌現「退出政壇」的承諾，還從台南市長、行政院長、副總統，一路到當選總統，他以政治生命作的保證，成了笑話。最重要的是，賴清德歷經從地方到中央的黨政要職，但民進黨逐步腐化，賴總統不但沒有整頓，反而還成推手。他所主政的台南市，暴力、貪瀆、賄選案頻傳。從蔡政府到賴政府，官商勾結、酬庸交換，甚至以黨謀私事件，也是一樁接一樁。

就以今年以來民進黨的鄭文燦、陳宗彥和陳啓昱「三大案」來看，犯案者分屬「燦系」、「賴系」和「菊系」，都是「新潮流」；三案都非舊案，顯然就是盤根錯節的民進黨「利益共同體」作祟，並且都曾獲行政部門和監察院甚至司法包庇。政治權力讓民進黨的「實質影響力」可以為所欲為。

此一模式亦延續到賴政府，從內閣到國營事業人事，處處可見新潮流或賴系身影。賴總統親信、總統府秘書長潘孟安推薦呂政璋出任台灣金聯董事長三天倉促下台，就發布和潘孟安交情匪淺的賴友友學者吳明昌出任台糖董事長，近日又任命新系前立委鄭運鵬接任中華顧問工程司董事長；可說將「用人唯親」、「用人唯黨」，發揮到極致。

新任勞動部長洪申翰說他年初就聽過「勞動部霸凌的鬼故事」，但台糖弊案所凸顯的整個民進黨共犯結構，才是最聳人聽聞且是現在進行式的鬼故事。昔日賴清德用政治生命為吳乃仁清白掛保證，如今則用政治權力為「吳乃仁們」喬位子。一如吳乃仁到陳啓昱的一脈相承，陳水扁、蔡英文到賴清德三位總統，也是「一代傳一代」。