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黑白集／國家就是你家？公帑監守自盜 綠營惡形惡狀

黑白集
勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會。（圖／取自勞動部YouTube）
勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會。（圖／取自勞動部YouTube）

民進黨最近爆出不少大小弊案，惡形惡狀到匪夷所思的地步。彷彿國家一切名器、制度和經費，都是執政者可以無限享用的資源，愛怎麼分就怎麼分，愛怎麼花就怎麼花。

以勞動部「就業安定基金」為例，最近傳出被許銘春拿去辦演唱會，被謝宜容拿去裝修辦公室種盆栽，更大手筆補助高雄市辦理旗津勞動女性紀念公園春祭活動。就業安定基金來自聘雇移工之雇主所繳的「就業安定費」，目的在促進本國勞工的就業；每年台幣200多億的收入，竟被勞動部官員拿去揮霍享樂，這不是監守自盜嗎？這些錢如何核准，管理委員是否瀆職，檢調務必查個清楚！

台鹽前董座陳啓昱掏空公司案，迄未辦出眉目，嫌犯潛逃又悄悄投案，讓人覺得司法體系任他穿梭。近日，賴政府又發布前綠委鄭運鵬出任中華顧問工程司董座，說是為了「派系平衡」。這就奇了！政府用人不問才德，卻是為了擺平「燦系」的不平；但賞位子給一名貪官的人馬，這到底在「平衡」什麼？

再說，我們的國營事業，為何就這樣任民進黨享用和蹧蹋？潘孟安把台灣金聯賞給呂政璋，後者三天就閃辭；如此難看，而潘孟安的「喬之手」繼續在那裡擺布，都不必考慮一下觀瞻。

「全家就是你家」沒問題，消費者得自己付費。但「國家就是你家」，是根據什麼邏輯？(轉載自聯合報)

就業 民進黨 勞工

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