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4部會陷霸凌風暴 卓榮泰令1周查明 公務人員協會籲嚴辦

台灣新聞組／台北29日電
公務員職場霸凌事件頻傳，中華民國全國公務人員協會等團體28日舉行記者會，提出嚴辦霸凌事件、同意籌組工會等6大訴求，國民黨立院黨團總召傅崐萁（左二）和其他在野立委也到場聲援。(記者林俊良／攝影)
公務員職場霸凌事件頻傳，中華民國全國公務人員協會等團體28日舉行記者會，提出嚴辦霸凌事件、同意籌組工會等6大訴求，國民黨立院黨團總召傅崐萁（左二）和其他在野立委也到場聲援。(記者林俊良／攝影)

衛福部疾管署新興傳染病整備組黃姓組長日前遭指霸凌同仁，疾管署長莊人祥昨公布調查結果，確認霸凌屬實，將該名組長記過2次，改調非主管職務，莊人祥並公開致歉。衛福部今天也將說明，另有3名司長疑似涉入霸凌爭議的調查結果。

本報系聯合報報導，勞動部公務員之死後，行政院長卓榮泰下令部會清查職場霸凌事件。行政院證實，目前已知教育部、衛福部、經濟部、交通部有霸凌狀況，已要求部會知悉後一周內調查並對外說明；另針對勞動部霸凌案，新部長洪申翰甫上任，卓揆再給他一周時間重新調查。

而國立海洋科技博物館長陳素芬也遭爆料經常情緒失控，教育部前天處分僅將陳素芬調至非主管職務，並未公布調查報告。國民黨國政基金會副執行長凌濤質疑，陳素芬是民進黨秘書長林右昌的嫡系，教育部長鄭英耀跟林右昌都曾任職於新境界文教基金會，調查報告遲不公布，是不是官官相護？

教育部長鄭英耀說，調查結果已出來，委員基於專業，希望給一些時間寫更專業的報告，以示負責。

台北中國時報報導，公部門霸凌事件仍不斷冒出來，絕對不只4個部會。國民黨立委柯志恩昨日在立法院教育文化委員會披露，「國科會也有職場霸凌」，指國科會轄下科政中心有員工陳情，科政中心不顧員工意願，調動並派至國科會工作，若不遵從就被主管以考績威脅逼退，而且去了國科會，還得兼顧科政中心工作，等於一個人做2份工作，科政中心每年離職人數超過40人，離職率高達3成，2022年離職率近43％，要求國科會1周內徹查完畢。國民黨立委徐巧芯昨日在外交委員會也踢爆外交部不只有性騷，也有霸凌，要求外交部進行調查。

中華民國全國公務人員協會等團體28日舉行記者會，提出嚴辦霸凌事件、立法院國民黨團總召傅崐萁28日出席「拒絕霸凌公務員」記者會時說，國民黨團將在29日院會正式提出，不只譴責勞動部不肖官員，同時要成立國會的職場調查委員會，讓全國所有在職場中被霸凌的人，都能向立院提出訴求，讓國會了解這些冤屈，讓霸凌事件不再發生。

對於公部門如何防止霸凌行為，立法院日前就考試院長被提名人周弘憲進行審查會議時，是立委質詢的重點。周弘憲表示，他的人事案若獲立院審查通過，將盡速擬具《公務人員保障法》，加入反霸凌條款。

民進黨立委郭國文建議，應訂定《職場霸凌防制法》，以專法讓勞工與公務員都能適用。民進黨立委林月琴指出，現行法律都是事前預防或自主管理而已，人事總處應建立由公正第三方組成的外部申訴機制。

民眾黨立委張啟楷表示，民眾黨已經提出《公務人員保障法》相關修法，增訂罰鍰，但他提醒，即便有罰則，仍須《吹哨者保護法》的配套來補足缺口，否則出了事公務體系都會噤若寒蟬，因此民眾黨團將全力推動《公益揭弊者保護法》，在本會期完成立法。

國民黨 教育部 民進黨

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