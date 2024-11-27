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昔倡考試院存在非必要 周弘憲今爭院長大位

台灣新聞組／台北27日電
立法院全院委員會26日審查考試院人事案，考試院長被提名人周弘憲回答立委詢問。(記者潘俊宏／攝)
立法院全院委員會26日審查考試院人事案，考試院長被提名人周弘憲回答立委詢問。(記者潘俊宏／攝)

立法院昨天舉行全院委員會，審查考試院人事案，朝野立委就軍公教退休金、廢除考監兩院、退撫基金等議題提出詢問。考試院長被提名人周弘憲表示，如果有考試院併入行政院的擬議，大家有共識就會尊重。

由於考試院長周弘憲過去曾表示，「考試院的存在不是考試公平、文官中立的必要條件」，民眾黨立委黃國昌因此詢問，考試院之存在，是否為考試公平、文官中立的必要條件？周弘憲表示，國家考試由考試院主辦，已經取得台人信賴及肯定，但是也不一定要設在考試院。

黃國昌再問，是否贊成考試院職權併入行政院？周弘憲則說，這個涉及修憲，目前在人事業務方面，依五權憲法規定，兩院運作一切正常。

黃國昌詢問，周弘憲過去的主張為何，其實大家心裡都很清楚，針對考試院的存廢問題，必須按照修憲程序進行，如果有立委啟動修憲，仍然會請教考試院的意見，若擔任考試院長，是否會表達任何看法？周弘憲表示，「考試院要表達任何看法，當然必須徵詢考試委員。」

黃國昌追問，是否贊成考試院併入行政院？周弘憲說，「如有這樣的擬議，然後大家有共識，當然我們也會尊重」，但自己過去沒有特別思考。

國民黨立委徐欣瑩詢問，退撫基金沒有法制化，也沒有會議紀錄等，不過近年績效不錯，能夠還給被大幅刪減年金的老軍公教人員公道？周弘憲表示，退撫基金當然要法制化，但是目前績效都有紀錄，很多事項都有在網站上公開；至於因為國際股市好，連帶退撫基金績效好，可是目前仍然不足，「水庫坑洞非常大」。

此外，國民黨立法院黨團先前提案修法，主張今年起停止遞減退休公教所得替代率，周弘憲表示，涉及整體制度變革，應多聽社會各界意見，目前沒有年金改革任何規畫。國民黨立委葉元之詢問，是否支持先凍砍所得替代率？周弘憲說，所得替代率若未繼續調降，挹注款減少會對基金財務產生很大影響，考試院在年金改革後希望提高績效。

國民黨 退休金 年金改革

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