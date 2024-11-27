新勞長：謝宜容辦公室擺設確實過當 要求同仁跑步太離譜

新任勞動部長洪申翰（左）26日前往勞動部勞動力發展署北分署關懷同仁。(記者葉信菉／攝影)

北分署職場霸凌案餘波蕩漾，勞動部長洪申翰上任後，昨天隨即走訪在新莊的勞動力發展署、北分署，到各樓層與同仁信心喊話。洪申翰表示，去看過北分署前署長謝宜容辦公室，擺設確實過當，要求同仁跑步也非常誇張、離譜，讓基層同仁沒尊嚴。

洪申翰昨並向這兩個單位同仁張貼公告及私人申訴管道，強調「電話沒接通可傳簡訊」。

洪申翰表示，這段時間因不當管理事件，北分署士氣低落，同仁擔心透過內部管道傳達心聲會遭秋後算帳，因此第一件事是提供同仁直屬於他、機要秘書的電子郵箱和手機號碼，只有他和機要有閱讀權限，這是健全、完備申訴管道前非常時期的非常作法。

日前傳出前部長許銘春5月歡送離別會上，獲贈價值數萬元的「愛馬仕絲巾」，洪申翰表示，自己上任後不會再有準備禮物討好長官、向上管理的文化，「以身作則，從我做起，不接受這樣的方式」。

由於基層爆料謝宜容辦公室擺滿植栽，甚至加裝植物照明燈；洪申翰說，謝的辦公室擺設確實過當，要求同仁花心力維持擺設、品味也過當，而同仁被迫在分署內跑步，聽了感到遺憾，非常誇張、離譜，這些作法都讓基層同仁沒尊嚴，往後絕對不允許，大家把心力花在好好工作即可。

至於外傳許銘春、謝宜容挪用公款辦活動等行為，洪申翰表示，檢調正在偵辦，勞動部全力配合，一定毋枉毋縱，若有誇大、冤枉的就應說清楚，若有不必要、不正當的也會改進，不會再讓它發生。

勞動部長洪申翰昨直指前北分署長謝宜容的辦公室「擺設確實過當」。根據新北市議員李宇翔取得的2月內部員工陳情信，開頭就爆料謝宜容為了養個人植栽，浪費公用電，且以「新莊本部」2023年用電較基期年高出許多、高達3萬多度電，卻要求各單位檢討用電。

據了解，謝宜容的辦公室綠意盎然，到處擺滿植栽。曾有內部員工告訴記者，謝宜容把自己的辦公室布置得很好，還在辦公室和陽台種了十幾株鹿角蕨，「綠美化很好，但氛圍不對，每個人去她辦公室都皮皮剉」。

李宇翔日前在Threads 公開他透過管道取得的2月內部陳情信，第一點就直指謝宜容在公共空間栽種個人植物，運用公家資源外，又用電過量致超過前期始用量。爆料內容指出，謝宜容為自己喜好，種植大量植栽，且用公費加裝軌道燈，利用24小時燈照植物光合作用，浪費公用電。