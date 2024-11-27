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陳啓昱被爆簽賭欠債 逃亡有女密友陪伴 檢追藏匿共犯

台灣新聞組／台北27日電
台鹽前董事長陳啓昱。(本報資料照片)
台鹽前董事長陳啓昱。(本報資料照片)

涉光電弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱躲藏24天後遭羈押，檢警調單位發現他逃亡期間有高雄政商界人士涉嫌接濟，還有女密友陪伴，將查辦藏匿人犯情事。

台南地檢署指出，專案小組昨忙著分析卷證資料，尚未約詢相關人或勘查蒐證處所，會搜集好事證再展開下一波調查行動。  

陳啓昱本月1日未到台南地院更裁庭，躲了24天，前天才由律師陪同到案。據指出，調查局、警政署多個單位分頭緝捕，掌握他上月底在法院駁回檢方聲押時，先回到高雄，之後轉往中、北部躲藏，有名高雄在地政商界頗有人脈的人士涉嫌提供處所，陳啓昱這段期間也與女密友碰到面。

「當時已經逼近（要抓到陳啓昱），他就投案了！」一名參與緝捕的辦案人員說，陳逃亡期間幾乎都待在民宅「深居簡出」，換過兩、三次處所，持續縮小掌握他所在位置的範圍，他不出面遲早會被逮。

鏡週刊昨報導陳啓昱沉迷地下簽賭而欠了一屁股債。一名已離職的台綠人士說，陳啓昱喜歡地下簽賭，下注各種職業球類運動甚至選舉，賭很大的事蹟在公司內部早有傳聞，「據傳一周能至少上千萬台幣賭金」，且在台綠創立前就欠下賭債。他說，傳出陳啓昱欠賭債上億元，甚至疑把掏空款項投入，「債主怎可能讓他跑路」？

此外，民進黨立委蘇巧慧稱蘇貞昌當行政院長時接獲檢舉便要求陳啓昱辭台鹽董座，並指派接任董事長的吳容輝調查。吳容輝昨證實「蘇貞昌交付一些檢舉案」，他上任後就立即啟動內部調查；他說，考慮台泥綠能在嘉義縣設置的案場涉及不平等條約，恐面臨罰款，為避免公司蒙受損失，待案場告一段落才提告。

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