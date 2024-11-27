冷眼集／不查證就胡亂指控 名嘴毀人名節也是一種霸凌

媒體人周玉蔻。（本報資料照片）

周玉蔻、蔡玉真誹謗張淑娟，法官判兩人須入監服刑，給毀人名節的當代政論名嘴一記當頭棒喝。言論自由的發揮，要以關心公益為初衷，以不妨害他人權利為原則，「滾床單」案爆料重判，司法藉由個案樹立威信標竿。

勞動部霸凌風波的死諫還在深度發展，悲劇所以會發生，正是被害人主官握有的人事行政資源遠遠大於基層公務員，受害人才會犧牲生命作為抗議代價，躲在第四權背後的無良媒體人所以會橫行無阻，憑恃的難道不是同樣的邏輯？尤其，特定媒體對政敵潑糞式不實言論，無異是更嚴重的霸凌，柯文哲 案即是一例。

媒體有品牌與口碑，身為大眾傳播一分子，一言一行影響都極其深遠，不查證就胡亂指控，害人程度絕非素人在社群謬論可比擬。

周玉蔻自稱從事新聞工作50年，擁有豐沛社會人脈，向當事人查證毫無難度，知錯後不在媒體致歉，選在法庭與對被害人辯論 ，缺乏職業道德；提供環境的電視台以收視率掛帥，默許主持人再三傷人，更是幫兇。

台灣的「世界新聞自由指數」名列前茅，但言論自由不可以無限上綱，也不可建立在當事人苦痛之上，法律本是道德最後防線，當媒體不懂得自律與自愛，司法重懲缺德媒體人即顯格外適切。

司法實務上，誹謗罪或違反個資法的裁判，以可易科罰金的有期徒刑、拘役、罰金為多，鮮少法官願意判被告去入監服刑，放眼時興政論節目喜好攻擊、謾罵，擅於利用輿論風向賺取政治紅利已成顯學，法官主持正義維護無辜者人權，媒體應引以為戒。