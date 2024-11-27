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新聞評論／高評價、高負評 陳其邁為何討喜又討厭？

重磅快評
台灣民意基金會公布最新六都市長民調，高雄市長陳其邁正面評價排名六都第二、負面討厭度則高居第一。（記者徐白櫻／攝影）
台灣民意基金會公布最新六都市長民調，高雄市長陳其邁正面評價排名六都第二、負面討厭度則高居第一。（記者徐白櫻／攝影）

台灣民意基金會25日公布最新六都市長民調，藍綠各有千秋。台中市長盧秀燕獲得最高喜好度與最低討厭度，「媽媽市長」人設一致；最獨特的是高雄市長陳其邁，正面評價排名六都第二、負面討厭度則高居第一，「暖男」市長人設分裂，陳其邁為何既討喜又討人厭？

根據台灣民意基金會民調，當問及「目前六都市長最欣賞哪幾位？（可複選）」盧秀燕以45.7%居冠、陳其邁與台北市長蔣萬安以27.7%並列第二、其次依序為新北市長侯友宜17.9%、桃園市長張善政13.3%、台南市長黃偉哲10.4%。至於「目前六都市長最不欣賞哪幾位？」陳其邁以27.1%居冠，其他為黃偉哲16.8%、侯友宜13.7%、蔣萬安13%、張善政9%，盧秀燕8.9%。

台灣民意基金會董事長游盈隆給盧秀燕相當高的評價，直指盧秀燕的高人氣已非其他五都市長可比，欣賞她的人來自四面八方，除了獲得藍、白和中性選民的青睞，連綠營支持者也有2成7欣賞她，獲得廣大人民的善意支持是無價的政治資產，強烈暗示盧已羽翼豐滿，將在台灣政治過程中展翅高飛。

值得關注的是，陳其邁在這次民調同時獲得高評價與高負評。陳其邁的喜好度主要來自於高雄市長期間經營年輕族群有成，高雄舉辦多次大型演唱會，爭取國際巨星造訪港都，讓年輕人口耳相傳；高市府力爭台積電落腳高雄等利多，陳其邁施政很合年輕人胃口，聲量也居高不下。

事實上，陳其邁執政期間，高雄不乏天災人禍，凱米颱風讓高雄淹成水世界、高雄出現本土登革熱疫情、民進黨前立委趙天麟捲入桃色糾紛、大同醫院經營權之亂、高雄國賓改建「容積率1142％」爭議等，但陳其邁決策嚴明，一遇問題快刀斬亂麻，官員有爭議就調職或下台，不讓戰火失控延燒；加上位處國境之南，缺乏全國性媒體的嚴格檢驗，即使遭遇挑戰，陳其邁也可以輕騎過關。

不過，陳其邁高負評常引來追兵，畢竟他不是初出茅廬，過去擔任立委曾怒罵官員「我恁爸爸啦！」外界相當熟悉陳立委當年伶牙利齒的嘴臉，截然不同如今陳市長刻意打造的暖男形象；少數執政的賴政府造成民怨爆表，光電弊案、霸凌烽火、桃色緋聞、朝野惡鬥等，社會瀰漫一股「討厭民進黨」氛圍，陳其邁既然是民進黨六都霸主，當然也要概括承受人民的仇恨值。

有別於「媽媽市長」盧秀燕笑臉迎人，「暖男市長」陳其邁討喜又討厭，退一步而言，政治人物不論正負評，只要民眾有討論，代表是一號人物，社會才有話題，網路才有聲量。陳其邁從明星政二代跌入政治谷底，跌倒後再站至從政高峰，人生起伏不輸立法院長韓國瑜。

然而，「南霸天」光芒閃耀，還是可能功高震主。賴清德總統當家，陳其邁謹小慎微，畢竟海基會前董事長鄭文燦殷鑑不遠、還有其他派系和藍白政敵的伏兵暗流，陳其邁只能市政「緊緊緊」、不能政治「衝衝衝」，高雄市長6年小心翼翼累積聲望，進可攻、退可守。

在總統府官邸派系會議，賴總統早就指定陳其邁是英系代表，黨內看好他更上層樓接行政院長、甚至挑戰2028大位，但2026大選在即，高雄市長寶座順利交棒才是陳其邁首要任務。高聲量既是正評、也有負評，非操之在我的下一步，看似轉機、也步步危機。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

盧秀燕 民調 民進黨

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