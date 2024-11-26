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民調：6都市長欣賞度盧秀燕第一 黃偉哲墊底

記者黃婉婷／台北26日電
最新民調顯示，台中市長盧秀燕的高人氣非其他五都市長可比。（記者陳秋雲／攝影）
最新民調顯示，台中市長盧秀燕的高人氣非其他五都市長可比。（記者陳秋雲／攝影）

台灣民意基金會25日公布最新民調，四成六民眾最欣賞台中市長盧秀燕，兩成八最欣賞高雄市長陳其邁和台北市長蔣萬安，一成八最欣賞新北長侯友宜，一成三最欣賞桃園市長張善政，一成最欣賞台南市長黃偉哲。

另外，兩成七民眾最不欣賞陳其邁、一成七不欣賞黃偉哲，一成四最不欣賞侯友宜，一成三最不欣賞蔣萬安，9%最不欣賞張善政，8.9%最不欣賞盧秀燕。

台灣民意基金會公布台灣人最欣賞的六都市長調查。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會公布台灣人最欣賞的六都市長調查。圖／台灣民意基金會提供

在複選情況下，當民調問及「目前六都市長您最欣賞的是哪幾位」，盧秀燕以45.7%一馬當先、陳其邁與蔣萬安以27.7%並列第二、侯友宜17.9%屈居第三、張善政13.3%搶下第四、黃偉哲則以10.4%敬陪末座，5.7%都不欣賞，剩下9.4% 沒意見，1.7%不知道、拒答。

另外，當民調問及「目前六都市長您最不欣賞的是哪幾位」，陳其邁以27.1%居冠，其他依序為黃偉哲16.8%，侯友宜13.7%、蔣萬安13%、張善政9%，盧秀燕8.9%，11.3%都不欣賞，21.9%沒意見，3.5%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，盧秀燕的高人氣非其他五都市長可比。欣賞她的人來自四面八方，不分年齡、教育和全國各地，除了獲得可觀的國民黨、民眾黨支持者和中性選民的青睞，連民進黨支持者也有兩成七欣賞。獲得廣大人民的善意支持是無價的政治資產，強烈暗示盧已羽翼豐滿，將在台灣政治過程中展翅高飛。

游盈隆續指，陳其邁受台灣民眾欣賞程度，僅次盧秀燕，和蔣萬安並駕齊驅，令人意外。因為長期以來，他被視為民進黨高人氣的政治明星之一，前途無量；相關發現也透露，陳其邁仍獲明顯過半數民進黨支持者及高雄市民欣賞，但和盧秀燕人氣已有一段不小的差距。如何急起直追，是嚴肅課題。

游盈隆接著談到雙北，他說，蔣萬安人氣和陳其邁不相上下，有後起之秀的樣子，因為家世特殊和他始終保持不卑不亢的態度，市政表現雖不突出，但仍獲得台灣社會不少民眾的好感與支持；侯友宜自2024總統大選飲恨後，鋒芒內斂，持盈保泰，仍獲相當可觀民眾的欣賞、肯定與支持，儘管和過去顛峰時期已無法相提並論。

至於後段班，游盈隆說，張善政此次沒能獲得全國性亮麗的排名，屈居倒數第二。但在桃園市主場還是勇奪第一，連高人氣的盧秀燕在桃園也只能坐二望一，搶回一點面子；黃偉哲此次未能獲得全國性理想排名，並不令人意外。因為他個人向來行事低調，不擅長造勢的風格，再加上受台南市近幾年治安、貪腐、光電爭議事件頻傳所累，其他重要市政建設沒獲得外界的注意。

盧秀燕 張善政 侯友宜

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