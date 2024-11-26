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台綠光電弊案 陳啟昱躲藏24天緝捕前投案 收押禁見

台灣新聞組／台南26日電
台鹽前董事長陳啓昱25日主動到台南地檢署投案，檢方當庭逮捕並聲押禁見獲准。（本報資料照片）
台鹽前董事長陳啓昱25日主動到台南地檢署投案，檢方當庭逮捕並聲押禁見獲准。（本報資料照片）

台鹽公司前董事長陳啓昱涉光電弊案月初遭通緝，躲藏24天後，昨天到台南地檢署投案，雖破除偷渡傳聞，但對這段期間行蹤不願交代，檢方懷疑不法金額超過10億台幣，當庭逮捕並聲押禁見，台南地院晚間僅審理近1小時就裁准。

台南地院指出，陳啓昱與同案被告、證人證詞有許多矛盾及不相同之處，有勾串共犯及證人、滅證之虞，加上全案牽涉利益龐大，相關情節有待一一釐清。此屬全國矚目案件，陳竟無視法院傳喚而故意不到庭，顯然有逃亡事實。

58歲陳啓昱前次聲押獲交保於上月24日步出法院，至昨天相隔1個月。檢察官從上午10時多詢問到下午近5時，神情略顯疲態。

陳啓昱上月24日獲釋，本月1日更裁庭未出庭，檢方拘提無果，4日發布通緝。身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中常會呼籲陳盡速到案。

雖有更多中央層級警察單位介入找人，但員警感嘆已錯失第一時間，難用監視器回溯，人即便在台灣，也無法定位。這段時間，檢警調透過訪查身邊親密人士追人，但傳言四起，包括他「坐桶子」去菲律賓或去越南再轉機到日本等。

陳啓昱昨天上午由律師陪同到南檢，承認這段期間「都在國內四處躲藏」，未供出協助接應者，對案情交代不清。檢警調監控發現，陳啓昱這段期間疑藏匿中、北部，甚至大膽帶著女密友現身桃園夜市，疑察覺行蹤曝光，搶在緝捕行動前夕投案。

檢調偵辦台綠光電弊案，懷疑時任台鹽董事長的陳啓昱於2017年成立台綠公司後，與鴻暉國際、晁陽開發等土地開發商簽下上百公頃光電租賃契約過程涉及不法，還另涉與光電業者共謀浮報工程款項，讓相關款項回流到台綠高層和包商，檢調懷疑陳啓昱與多個包商不當往來百萬、千萬元，需進一步釐清。

針對媒體爆出他透過女性密友協助洗錢，但專案小組初步認定她沒有能力處理金流，已排除涉案，是否協助逃亡將另案查證，至於有傳言陳已將不法獲利透過管道匯到海外，辦案人員對此說法存疑，須深入比對金流。

民進黨 通緝 越南

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