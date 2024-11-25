前勞長許銘春演唱會高歌 黃國昌爆356萬全民埋單

勞動部前年舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20周年音樂會」，時任部長許銘春（左）獻唱多曲，與監察院長陳菊（右）燦笑合體。（取材自勞動部YouTube）

勞動部公務員之死延燒，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，勞動部前部長許銘春「登台高歌」花費356萬餘元（台幣，下同，約10.9萬美元）竟由就業 安定基金支出，這樣濫用納稅人血汗錢滿足自我私慾，順便做場子給前老闆的爛事，民進黨 主政下還有多少？

來源：聯合新聞網

許銘春對此事不回應；勞動部則說，公務機關預算 支用核銷有嚴謹程序，不應該也難以想像有所謂帳目不清問題，本案是去年辦竣的活動，了解詳情尚需時間，法治國家不能容忍貪瀆舞弊行為，有任何事證可提供檢調或廉政單位依法處理。

勞動部勞動力發展署員工死亡事件不僅引來許銘春與民進黨立委林淑芬隔空互槓，黃國昌昨也在臉書發文說，2022年9月3日舉辦「敬！前進的光，性別工作平等法20周年音樂會」完全無法看出編在哪個計畫項下，在政府電子採購網上也找不到，最後從勞動部2022年第四季辦理政策及業務宣導執行情形才發現這場音樂會花費356萬7578元竟是勞發署「就業安定基金-促進國民就業計畫」支出，當時這樣胡搞的勞發署長就是這次遭調職的蔡孟良。

黃國昌直言，會「向上管理」的人不僅只有分署長謝宜容，署長蔡孟良也是好手，「上行下效，腐臭不堪」；絕大多數的人民應該完全沒想到，就業安定基金不是用來促進國民就業，而是被用來拍許銘春馬屁，更遭到謝宜容濫用採買禮盒作個人公關，「原來預算可以這樣亂花，只要他們高興，沒有什麼不可以」，民進黨官員濫用預算的弊病已非單一個案，而是系統性腐敗，一定要嚴肅追究責任給全民一個交代，「絕不能因為錢已經花了就這樣算了」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，必須杜絕、厭惡此種官場浪費公帑、公器私用的行為，這是基本態度，如果在野有具體資訊，歡迎提供公部門查察。

針對民進黨立委洪申翰今接任勞長，民進黨立委表示祝福，國民黨立委徐巧芯直呼「提油救火」，竟讓吃案立委接任勞長；國民黨立委謝龍介也批，賴清德總統不只把整個台南幫搬到中央，「不用人才，只用聽話的奴才」，人才有這麼難找？黃國昌遺憾表示「荒腔走板的人事任命，是對廣大勞工朋友開最大的玩笑嗎？」批評民進黨政府把治國當兒戲。