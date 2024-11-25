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勞動部再爆爭議 藍議員控許銘春、謝宜容涉挪用特支費

記者王聖藜／台北25日電
台北市議員鍾小平25日前往台北地檢署控告許銘春、謝宜容涉嫌貪汙。（記者王聖藜／攝影）
台北市議員鍾小平25日前往台北地檢署控告許銘春、謝宜容涉嫌貪汙。（記者王聖藜／攝影）

勞動部勞發署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容職場霸凌行政、刑事雙軌調查，國民黨台北市議員鍾小平今前往台北地檢署按鈴告發謝女、勞動部前部長許銘春挪用就業安定基金、特支費涉嫌貪汙，依法，檢方將列許銘春、謝宜容為「他案」被告偵辦。

事實上，鍾小平上周已在台北地檢署按鈴控告謝宜容過失致死罪，由於新北地檢署已依相驗程序分案偵查，北檢上周五聲請移轉管轄由新北地檢署偵處獲准。

據了解，民進黨立委林淑芬日前爆料勞動部2022年使用公帑舉辦的「敬！前進的光，性別工作平等法20周年音樂會」，許銘春上台連唱超過30分鐘，監察院長陳菊也上台，「根本就是濫用公帑開個人演唱會」。

鍾小平今天表示，許銘春參加的演唱會經人爆料是以就業安定基金出資， 安定基金是否可以挪用請大家自己看。

鍾小平說，謝宜容當過許銘春部長辦公室秘書，許銘春有一個習慣，就是出門拜訪要帶伴手禮，伴手禮的錢疑是從北分署2022至2024年年節宣導品禮盒採購的183萬元（台幣，約5.64萬美元）所出，「許銘春如請謝宜容從各科室挪用錢就是違法」。

鍾小平指出，這個錢怎麼可以挪用來送給民宿及記者朋友、送給各大專院校的校友會，這跟勞動部的業務毫無關係，他會將檢舉資料提供給檢察官參考，以便檢方清查金流，也希望台北、新北地檢署能夠合作辦案。

關於吳姓公務疑因職場霸凌輕生一事，鍾小平說，吳姓公務員很可憐，只有把謝宜容送進監牢裡才可以告慰亡者在天之靈。

勞動部前部長許銘春被控涉嫌挪用特支費。（本報資料照片）
勞動部前部長許銘春被控涉嫌挪用特支費。（本報資料照片）
謝宜容日前透過影片致歉，並二度鞠躬。（取自YouTube）
謝宜容日前透過影片致歉，並二度鞠躬。（取自YouTube）

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