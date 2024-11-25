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司法院預算暴增20億 院長連3年赴法挨批「複製貼上」

記者王宏舜／台北25日電
立委黃國昌質疑司法院的「零基預算」預算，其中院長連三年都到法國考察「違憲審查」，根本是「複製貼上」。（記者王宏舜／攝影）
立委黃國昌質疑司法院的「零基預算」預算，其中院長連三年都到法國考察「違憲審查」，根本是「複製貼上」。（記者王宏舜／攝影）

立法院司法及法制委員會今審理2025年度司法院及所屬主管、法律扶助基金會預算案，司法院副秘書長黃麟倫表示，明年編列293億4928萬2000元（台幣，約9億美元），約占中央政府總預算案1％，較今年度預算數272億6927萬3000元，增列20億8000萬9000元。立委黃國昌指預算書寫一套，實際做另一套。

立委黃國昌質疑司法院所謂的「零基預算」精神，其中司法院長連三年都到法國考察「違憲審查」，根本是「複製貼上」，是不是認為立委不會看預算書？黃麟倫表示，要去哪個國家考察是大法官所決定，但此說法被黃斥吼「為何每年都得去法國？太難看了啦！錢拿到手後再說？」

黃國昌說，說要去法國，結果是去捷克，說是花了114萬元，但成效如何？但去了9天，扣掉搭飛機等交通，7天只有3天有公務，到底是考察還是旅遊？說要借鏡捷克憲法法院的運作方式，但對台灣的啟示是什麼？不是說考察報告丟到網站上就算了。

憲法法庭書記廳廳長楊皓清表示，捷克憲法法院有15名大法官，也是重要的司法外交；黃國昌指捷克憲法法院最低出席人數10人，宣告違憲的最低人數為9位，這才是最最重要的，但司法院卻都未提。

預算 大法官

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