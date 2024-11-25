朱立倫拚連任、藍白合 黨內外都遇競合挑戰

國民黨24日在桃園會展中心舉行第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶，黨慶活動黨主席朱立倫上台致詞。（記者林伯東／攝影）

國民黨 全代會首度併130周年黨慶，今年既非選舉年，也未見黨章修正、政治任務等重大議案，重點全放在黨慶，與會的千餘位黨代表反成大會配角。黨主席朱立倫盡顯主場優勢，展現拚連任的氣勢；相形之下，屢被力拱角逐黨魁的盧秀燕 ，一進場內即響起熱情歡呼；立法院長韓國瑜 同樣引起黨代表爭相合影。兩人堪稱場內人氣王。

全代會雖是朱立倫主場，但現場的人氣測試，黨代表反應已透露端倪。即使黨主席改選要等明年下半年才明朗，但面對黨內雜音、黨外如何再尋求與民眾黨合作，朱在黨內外，都遭遇競合的挑戰。

朱立倫有意凸顯任內力推的黨務革新：內造化、輕量化、年輕化，仿效民主國家政黨活動打造出嘉年華氛圍。致詞時除了肯定歷任主席的貢獻，並表示在國民黨最辛苦時候，必須改革黨務，過程中的陣痛他必須承擔，唯有如此，國民黨才能可長可久。

朱立倫細數2022年選舉大勝、2024國會在野聯手過半、挺過罷樑案等戰績，塑造「藍營太陽」的共主形象；更在日前中常會通過，讓黨代表的募款責任額改鼓勵制，1900萬元台幣（約58萬美元）財務缺口靠募款包辦，為黨內「反朱」的暗潮洶湧提前拆彈。中全會也未傳出砲火，力拚黨主席連任意味不言可喻。