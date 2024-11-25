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國民黨130周年黨慶 朱立倫：不容台獨摧毀中華民國

記者鄭媁、黃婉婷／台北25日電
國民黨24日在桃園會展中心舉行第21屆第四次全國代表大會暨130周年黨慶。黨主席朱立倫（中）和全場與會人員一同唱生日歌，慶祝國民黨130歲生日。（記者林伯東／攝影）
國民黨24日在桃園會展中心舉行第21屆第四次全國代表大會暨130周年黨慶。黨主席朱立倫（中）和全場與會人員一同唱生日歌，慶祝國民黨130歲生日。（記者林伯東／攝影）

國民黨昨舉行130周年黨慶及全代會，國民黨主席朱立倫表示，中華民國憲法是中華民國的脊梁，絕不容許台獨勢力傷害、摧毀中華民國。立法院長韓國瑜則提出對國民黨的「四個堅信」，並堅信國民黨強大的存在，是保障兩岸和平發展兩岸交流最大的一股力量。

國民黨今年全代會在桃園會展中心舉辦，藍營要角昨天齊聚一堂為黨慶生，致詞時不約而同對當前兩岸局勢提出看法。

朱立倫指出，130年來，國民黨歷經各階段，最後創建中華民國，守護中華民國是共同的責任，「中華民國憲法是中華民國的脊梁，中華民族是我們的根，中華文化是我們的本，我們要捍衛根本、守護脊梁，絕不容許台獨勢力傷害、摧毀中華民國。」

朱立倫說，民主自由是國民黨共同的信念，會與全世界自由民主國家站在一起，同時要深化台灣民主，「不容許綠色霸權、不容許民主獨裁」，共同守護台灣最重要的民主自由法治與人權。

朱立倫說，在兩岸關係上，國民黨要秉持過去重要的基礎，根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，同時根據黨章、黨綱持續進行兩岸交流對話，為台胞、台生、台商具體解決問題，同時降低兩岸緊張氣氛，扮演區域安定的力量。

前總統馬英九致詞時表示，賴清德總統上任後強推兩國互不隸屬的「新兩國論」，用中華民國包裝他長期的台獨主張，毫無必要地將台灣推向對內違反憲法、對外引發兩岸衝突的現況，引起國際社會與國內外媒體普遍擔憂。

馬英九說，對於賴總統的台獨主張，他一向有12字評語：「既無必要，也辦不到，更不務實。」現場隨之響起掌聲，馬連忙笑稱「這12字很需要掌聲」。他呼籲，國民黨更應勇敢負起責任，堅持本於憲法的九二共識，反對台獨，為台灣民眾全力維護兩岸和平與安定，全力保障台灣人民的安全與福祉。

韓國瑜則說，他堅信，國民黨是維護中華民國的最重要的一股力量；他堅信，國民黨的存在，是維護中華文化道統最重要的一股力量；他堅信，國民黨強而有力的存在，是保護台澎金馬安全最重要的力量；他更堅信，國民黨強大的存在，是保障兩岸和平發展兩岸交流最大的一股力量。

針對馬英九批評賴總統強推「新兩國論」，朱立倫也表示不許台獨勢力傷害，民進黨反批，馬、朱都曾主張中華民國主權獨立，毀壞憲法、民主法治的是國民黨。

立法院長韓國瑜（中）24日出席國民黨全代會，提「四個堅信」。（記者林伯東／攝影）
立法院長韓國瑜（中）24日出席國民黨全代會，提「四個堅信」。（記者林伯東／攝影）

國民黨 中華民國 馬英九

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