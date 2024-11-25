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國民黨慶 盧秀燕同框韓蔣侯 稱團結如中華隊

記者鄭媁王寓中／台北25日電
國民黨24日辦全代會暨130周年黨慶，台北市長蔣萬安（右起）、台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等宣示「攜手共創、陽光台灣」。（記者林伯東／攝影）
國民黨24日辦全代會暨130周年黨慶，台北市長蔣萬安（右起）、台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等宣示「攜手共創、陽光台灣」。（記者林伯東／攝影）

國民黨昨舉辦130周年黨慶暨全代會，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等藍營縣市長出席。其中，盧秀燕率黨籍台中立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人一同抵會場，她身著中華隊球衣要為中華棒球隊加油，更稱「國民黨會像中華隊一樣團結，所以我們都來了」。

前總統馬英九、國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、立法院長韓國瑜昨皆現身黨慶。藍營執政縣市中，僅連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦因故缺席，其餘包含盧秀燕、侯友宜、蔣萬安、桃園市長張善政等13位縣市首長出席。

韓國瑜以國會議長身分出席，他在工作報告中指出，深知民主制度不能斬盡天下不平，但讓所有立委得以在神聖的殿堂裡傳達民意、各抒己志，讓整個國家有機會為2300萬人民路見不平、謀取太平。

韓國瑜致詞時妙喻，回顧幾十年來，可以用「一個老婆、一個黨」來形容，結婚不見得是初戀，加入國民黨百分之一百是第一次加入政黨，夫妻在家吵吵鬧鬧、心生不滿，為了孩子、家庭走下去，對國民黨有時心生不滿、充滿抱怨、恨鐵不成鋼，但大家都希望國民黨愈來愈好。

今年全代會首度結合黨慶，仿效美國兩黨全代會的嘉年華氣氛，會場由文傳會、KMT Studio及各縣市黨部擺攤地方特色農產品，推出限量500份黨徽車輪餅，1顆要價50元台幣（約1.5美元）照樣被全掃一空。文創小物包括飛行外套、徽章、手機吊繩等，同樣吸引人潮搶購。

為強化朱立倫的年輕化、國際化主張，活動安排致贈10位資深晉齡黨員證書，並與20位青年團成員同台，象徵薪火相傳。

近日傳出反朱的本土派，向盧秀燕勸進角逐黨魁未果後，轉而找上立法院前院長王金平，盼出馬整頓亂局。王金平去年因出席祈福法會活動缺席全代會，今年再度缺席，引發揣測。

國民黨 盧秀燕 韓國瑜

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