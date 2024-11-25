我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

藍白合會談破局周年 藍營：民眾黨戰狼式微 合作空間增

台灣新聞組／台北25日電
去年君悅會談、藍白破局已經一年。藍白從協商合作到破局翻臉，過程中，扮演見證人的前總統馬英九（中），以及參與其間的國民黨主席朱立倫（右）和時任國民黨總統候選人侯友宜（右二），都對民眾黨主席柯文哲（左）的多變風格印象深刻。（本報資料照片）
去年君悅會談、藍白破局已經一年。藍白從協商合作到破局翻臉，過程中，扮演見證人的前總統馬英九（中），以及參與其間的國民黨主席朱立倫（右）和時任國民黨總統候選人侯友宜（右二），都對民眾黨主席柯文哲（左）的多變風格印象深刻。（本報資料照片）

君悅會談破局周年，「藍白合」前景如何？時任國民黨2024總統及立委競選平台總發言人凌濤表示，民眾黨內「戰狼派」正在式微，民眾黨可能會走出2024年破局的窘境，進一步跟國民黨合作。時任柯文哲競總發言人陳智菡則表示，現在並不後悔當初的選擇。

據了解，君悅會談後，柯文哲身邊居間穿線的人都大嘆，柯思考太單純、講話太直白，不該傳那份簡訊留下紀錄。而總統大選結束後，撮合藍白合的藍營人士曾詢問柯文哲，柯則感慨說「在面壁思過，思考事情怎麼會變成這樣？」此句話也讓該藍營人士解讀，柯文哲有些後悔。

君悅會談破局，2026藍白合作是否仍有陰影？凌濤說，民眾黨內的權力結構正在重組，過去主張藍白分裂的「母姐會」跟「戰狼派」目前看起來已經失勢，民眾黨立院黨團總召黃國昌或前立委陳琬惠、蔡壁如曾在地方打仗，會比較傾向藍白合作。他呼籲，如果藍白再不合作的話，2026年就會讓民進黨撿到便宜；但經歷過君悅破局，他也希望國民黨不要太過於「一廂情願」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，回顧藍白合破局一周年，可說是「感慨萬千」。「前事不忘，後事之師。」他強調，未來「藍白合」仍是在野黨唯一應走的路，才能避免少數政府強推台獨路線，違反台灣人利益的情況。他建議，國民黨中央應主動與民眾黨開始協商，甚至應思考2003年「國親合作」的政黨聯盟模式，提前展開包括縣市長與立委、總統合作架構，展現今年總統大選6成「反對民進黨繼續執政」民意，如此才符合台灣人期待。

不過，陳智菡表示，人生沒有回頭路，並不後悔當初的選擇，因為當時情況下，如果沒有堅持公平的民調，即便藍白合，年輕人也會失望離開，最後藍白還是會分裂；現在回頭看，當時承受住壓力，堅持走第三勢力的路，並不後悔當初的選擇。

柯文哲來遭司法調查被羈押禁見，身邊友人不勝唏噓感嘆：「當初有藍白合，柯文哲今天就是最有話題的副手，而不是走到被司法調查的地步。」

柯文哲 國民黨 民進黨

上一則

杜絕職場霸凌 勞部擬修法提高雇主責任

下一則

本土牙醫「反波波」 3000人上街抗議 立委允限縮名額

延伸閱讀

「藍白合」君悅分手1周年 政治大秀成爛尾劇 柯文哲自承曾懊悔

「藍白合」君悅分手1周年 政治大秀成爛尾劇 柯文哲自承曾懊悔
柯文哲獄中指定接班人？黃國昌嗆「民進黨夠了沒有」

柯文哲獄中指定接班人？黃國昌嗆「民進黨夠了沒有」
新聞評論／民眾黨對柯文哲的艱難告別 刻不容緩

新聞評論／民眾黨對柯文哲的艱難告別 刻不容緩
柯文哲續請假3個月 民眾黨：無代理主席問題

柯文哲續請假3個月 民眾黨：無代理主席問題

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
薄瓜瓜的「準岳父」許子文（左）面對媒體追問，微笑不語。(圖／民眾提供)

薄瓜瓜未婚妻 許惠瑜從小美到大 父兄皆寵

2024-11-17 01:21

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」