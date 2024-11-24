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新聞評論╱洪申翰與王義川 民進黨給台灣社會的悶棍

聯合報社論
王義川將遞補不分區立委。（本報資料照片）
王義川將遞補不分區立委。（本報資料照片）

勞動部公務員之死案，民憤沖天，府院快刀斬亂麻，火速道歉、換人，力求止血。勞動部長何佩珊下台，由民進黨不分區立委洪申翰接任，不分區立委則由民進黨政策會執行長王義川遞補。但民團才語重心長說，這次事件給台灣社會當頭棒喝，而洪申翰接掌勞動部、王義川遞補不分區，卻是民進黨給台灣社會又一記當頭悶棍。

洪申翰早就聽過勞動部分署長謝宜容的傳聞，卻長期縱容而毫無作為；他曾把事情反映到勞動部最上層級，但目的顯然是在預警危機處理，而不是解決問題；他只在事發後，「有一個心理愧疚的責任」。當洪申翰流著虛矯偽善的鱷魚眼淚入主勞動部，長期遭受霸凌的員工和輕生公務員的家屬情何以堪！對於部內霸凌文化與台灣勞動環境的惡化，洪申翰也會只有「心理愧疚的責任」嗎？

何佩珊對霸凌案撇責說自己首次進到行政部門，對龐大的官僚體系陌生。但何佩珊工運出身，當過行政院副秘書長、代理秘書長，對公務部門並非全然陌生；而洪申翰則是環團出身，只擔任立委，既缺乏勞工領域專業，更全無行政部門經驗。他將如何提出勞工政策、推動勞工業務，又會怎樣帶領這個何佩珊口中龐大而邪惡的文官體制？

行政院長卓榮泰對洪申翰交付穩定勞動部內情緒、健全友善合理職場、提出完整勞工政策等三項任務；洪申翰也說這是一個挑戰非常大、不能失敗的任務。但除綠營恭賀外，各方反應不佳。賴政府人事不問專業、用人唯親。洪申翰是卓榮泰所屬黨內派系民主活水嫡系成員，唯黨意是從。勞團要他別再躲，要記得曾答應轉達的「還我七天假」承諾；白營立委更以洪申翰未替勞團發聲卻先升官，形容其任命是「地獄哏的人事安排」、「請鬼拿藥單」！

洪申翰雖因環團與環運資歷而被民進黨吸納為不分區立委，但在被收編後，幾乎已經放棄環境專業，甚至從犧牲藻礁到中火燃煤，多次背叛台灣環境與人民健康；民進黨政府放任光電破壞環境，山海林田俱毀，洪申翰可曾說過一句「心理愧疚的責任」？如今他到勞動部收拾善後，會把黨的利益擺在勞工利益之前，而放任勞動環境惡化嗎？

至於王義川的爭議，更是罄竹難書。王義川可以背棄交通專業，瞎說大陸高鐵沒靠背，而被稱「靠背川」；他還有別號叫「王膝知」，因為炫耀違法利用手機訊號監控分析集會民眾，後卻改口說膝蓋看就知。他反中到連劉德華在大巨蛋唱《中國人》時，都指責演唱會畫面「非常非常中國的設計」；仇中到連電視棒球轉播中華隊時，都「愈看愈不滿」，因為電視台不喊「台灣隊」。王義川常愛表演發癲，未來國會恐隨時政發癲。

更過分的是，王義川遞補不分區，民進黨發言人吳崢立刻發文「恭喜川哥！打假除怪！」並套用選舉口號高喊「搶救王義川成功！」《禮記》「里有殯，不巷歌」，為千百年來民間良善風俗，但民進黨習慣「喪事喜辦」，連公務員之死都成為搶救王義川的契機。民進黨踩踏著公務員的生命悲劇前進，冷血完成搶救王義川的任務！

23日聯合報社論慨嘆「民進黨沉淪，是洪申翰太多而李宇翔太少」，賴政府馬上證明只聽黨話的洪申翰還太少；輕生公務員的家屬淚猶未止，民進黨已經振奮高呼「搶救王義川成功」！公務員之死，白白犧牲了！洪申翰的任命，形同踐踏勞動尊嚴；王義川的遞補，國會尊嚴遭褻瀆也不遠矣；賴政府和民進黨的沉淪，更無下限！(轉載自聯合報社論)

民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。（本報資料照片）
民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。（本報資料照片）

民進黨 勞工 藻礁

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