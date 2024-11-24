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黑白集╱無淚哽咽 默哀表演 綠鱷眼淚假惺惺

黑白集
勞發署前北分署長謝宜容22日透過影片向社會大眾道歉。（取材自YouTube）
勞發署前北分署長謝宜容22日透過影片向社會大眾道歉。（取材自YouTube）

勞動部公務員疑遭霸凌輕生案延燒，總統與閣揆都道歉、勞動部長下台，人民怒火仍未止熄。此從涉嫌霸凌的分署長謝宜容哽咽憋嘴63次卻未流一滴淚，到長期無作為的綠委為亡者默哀，無不充斥「假惺惺」的惡心，即可知一二。

謝宜容神隱多天，只發表一則撇清責任的律師聲明，直到22日終於發布6分多鐘的道歉影片。但她說了11次對不起並多次哽咽，卻始終沒承認霸凌亡者，更難掩規避法律責任意圖，無怪遭批「完美詮釋什麼是鱷魚的眼淚」！

無獨有偶，民進黨立委范雲、林月琴也與勞團代表，著黑衣、佩戴黃絲帶舉行記者會，除為亡者默哀，並指出現行職場霸凌調查未強制外部專家參與缺失，希望政院能比照性別平等法規強化申訴調查機制，以接住職場霸凌被害人。

勞動部職場霸凌自員工2月陳情以來，綠委全無作為，長期縱容掩護，現在才想到補破網。但綠委忘了，勞動部引起軒然大波的「目的良善」報告，即是由外部專家起草；而海科館首長疑霸凌下屬案，會議紀錄直指要糾出內部吹哨者，但揭弊者保護法，卻是經歷民進黨8年多執政仍毫無進展。

黑衣、絲帶、道歉、哽咽、默哀…表演「綠鱷的眼淚」肥皂劇，卻未真正面對用人唯親、靠勢耍官威的問題根源，又豈能為霸凌犧牲者喚回公道！(轉載自聯合報)

民進黨

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