洪申翰接勞動部長 藍營批賴政府用人唯圈內 質疑「不適才不適所」

勞動部長何佩珊下台，民進黨立委洪申翰（中）接任勞動部長，洪23日表示，這是挑戰非常大也不能失敗的任務，會全力以赴。圖為洪申翰任立委時在立院怒吼要求發言。(本報資料照片)

勞動部公務員之死案，勞動部何佩珊部長下台，行政院拍板由民進黨立委洪申翰接任勞動部長。洪申翰23日表示，這是挑戰非常大也不能失敗的任務，會全力以赴；行政院長卓榮泰交付洪三任務，將遺憾與檢討化為具體行為和工作績效，也要提出一套完整勞工 政策。

卓榮泰23日赴澎湖視察公共建設時表示，雖然洪申翰的專業重點在環保，但長期對公共議題、公民團體接觸非常融洽，許多勞工朋友對洪非常信任，與勞團也保持很好關係。洪申翰一開始也很訝異，但後來討論勞工政策的共同想法與計畫後，經過長考和討論，洪願意出任勞動部長。

卓榮泰強調，希望未來洪申翰在勞工議題更多著墨，他給洪三個任務，包括要穩定勞動部內部同仁工作情緒；要能健全友善合理的職場，讓所有勞工在安全環境中為國家人民效力；在國家發展過程中，對於所有產業、人民需求，要提出一套完整勞工政策。希望洪申翰下周上任後，將遺憾與檢討化為具體行為與工作績效。

國民黨 立委、立院衛環委員會召委蘇清泉說，洪申翰要來衛環委員會重新報告及說明施政理念，此外有些跟洪申翰施政理念相關的預算 要重新編列。藍委王鴻薇說，此次霸凌案不單純，背後還有浪費公帑，送禮、宴客、拍長官馬屁等問題，應針對預算嚴格審查。

國民黨立委李彥秀表示，洪申翰專長是氣候環境，被抓去勞動部救火，既不適才也不適所。藍委廖偉翔說，賴政府人事安排從可笑喜劇變成可怕鬼故事，用人唯圈內，不問專業。

民眾黨立委陳昭姿說，今年勞動節勞團上街怒吼「還我七天假」，洪申翰當時對勞工承諾，會把勞工聲音帶進行政與立法部門，至今半年沒行動，反倒先升官，「一句話，惡心」。

洪申翰接掌勞動部，綠營內部也有雜音，有黨內人士說，交通部長陳世凱沒有交通背景，搭便車直升部會首長當範例已很慘，現又再多一個「親賴」立委洪申翰上位，人民會怎麼看？用人邏輯實在是看不懂。

民進黨立委吳思瑤說，洪申翰專業能力跨委員會，長期關注建立永續制度，呼籲在野黨不要因為過去立院攻防朝野有對立，就貼上不公平標籤。