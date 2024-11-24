我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

綠營恭喜王義川接任立委 挨批把喪事辦成喜事

台灣新聞組／台北24日電
民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院。（本報資料照片）
民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院。（本報資料照片）

民進黨立委洪申翰接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川遞補不分區立委，民進黨發言人吳崢在社群表示「搶救王義川成功了」。

民眾黨立委表示，基層公務員在抗議職場霸凌時，吳崢卻沾沾自喜，把喪事辦成喜事，冷血又刺眼；國民黨立委說，民進黨主席賴清德若不立刻開除吳崢，就是支持吳崢言論。

吳崢前晚在Threads發文，先是標記洪申翰表示，「這個時間點絕對是最硬、但也最需要你的崗位。」他也不忘王義川，「恭喜川哥，打假除怪」並直呼「搶救王義川成功了」。

民眾黨立委張啓楷表示，當基層公務員都在「送花給老吳（受害者）」，並感嘆「我是公務員，我想好好活著」，抗議官僚體制及職場霸凌時，賴政府再度示範超乎想像的「用人彈性」，讓這段時間台灣勞權被漠視的基層感到驚嚇卻又無言。

張啓楷表示，民進黨發言人居然發文恭喜「搶救義川大兵」 成功了，還沾沾自喜，真的是把喪事辦成喜事，冷血又刺眼。

國民黨立委李彥秀批評，當全國人民都在哀悼，民進黨中央居然在恭喜，凸顯賴清德總統與行政院長卓榮泰的道歉是多麼的廉價。吳崢失言，失去起碼的人性，賴清德若不立刻開除吳崢，就是支持吳崢的言論。

國民黨立委張智倫表示，一位優秀公務員遭霸凌輕生，竟換來吳崢一句「恭喜川哥，搶救成功」，綠營側翼也紛紛興奮同慶「搶救王義川」任務完成，完全就是把霸凌案「喪事喜辦」，聽來諷刺；發言人代表一個政黨的立場，吳崢種種發言卻令人搖頭，也凸顯「踩著人命往上爬」，無疑就是民進黨現在寫照。

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

守護燈塔16年 楊雅量自許「孤獨的守護者」

下一則

金馬獎最佳新演員 11歲鄭又菲：憋著不哭最難演

延伸閱讀

台勞動部長換了他 雇主協會震撼：預見將改名「外勞部」

台勞動部長換了他 雇主協會震撼：預見將改名「外勞部」
公務員之死 勞長何佩珊請辭獲准 綠委洪申翰火速接任

公務員之死 勞長何佩珊請辭獲准 綠委洪申翰火速接任
新勞動部長洪申翰 從環團到政壇 搭賴系順風車直升

新勞動部長洪申翰 從環團到政壇 搭賴系順風車直升
台行政院證實 洪申翰接掌勞動部長 王義川遞補不分區立委

台行政院證實 洪申翰接掌勞動部長 王義川遞補不分區立委

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂