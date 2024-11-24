綠營恭喜王義川接任立委 挨批把喪事辦成喜事

民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院。（本報資料照片）

民進黨 立委洪申翰接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川遞補不分區立委，民進黨發言人吳崢在社群表示「搶救王義川成功了」。

民眾黨立委表示，基層公務員在抗議職場霸凌時，吳崢卻沾沾自喜，把喪事辦成喜事，冷血又刺眼；國民黨 立委說，民進黨主席賴清德 若不立刻開除吳崢，就是支持吳崢言論。

吳崢前晚在Threads發文，先是標記洪申翰表示，「這個時間點絕對是最硬、但也最需要你的崗位。」他也不忘王義川，「恭喜川哥，打假除怪」並直呼「搶救王義川成功了」。

民眾黨立委張啓楷表示，當基層公務員都在「送花給老吳（受害者）」，並感嘆「我是公務員，我想好好活著」，抗議官僚體制及職場霸凌時，賴政府再度示範超乎想像的「用人彈性」，讓這段時間台灣勞權被漠視的基層感到驚嚇卻又無言。

張啓楷表示，民進黨發言人居然發文恭喜「搶救義川大兵」 成功了，還沾沾自喜，真的是把喪事辦成喜事，冷血又刺眼。

國民黨立委李彥秀批評，當全國人民都在哀悼，民進黨中央居然在恭喜，凸顯賴清德總統與行政院長卓榮泰的道歉是多麼的廉價。吳崢失言，失去起碼的人性，賴清德若不立刻開除吳崢，就是支持吳崢的言論。

國民黨立委張智倫表示，一位優秀公務員遭霸凌輕生，竟換來吳崢一句「恭喜川哥，搶救成功」，綠營側翼也紛紛興奮同慶「搶救王義川」任務完成，完全就是把霸凌案「喪事喜辦」，聽來諷刺；發言人代表一個政黨的立場，吳崢種種發言卻令人搖頭，也凸顯「踩著人命往上爬」，無疑就是民進黨現在寫照。