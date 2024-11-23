我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

南加華人旅行社拚業績 培訓「明星導遊」搶客

黑白集／呂政璋可 余天不行？綠營酬庸吃相難看又沒標準

黑白集
父弟欠債潛逃的呂政璋，本身毫無金融資歷，總統府卻賞了他「台灣金聯」的董座，引起非議，上任兩天即宣布辭職。（本報資料照片）
父弟欠債潛逃的呂政璋，本身毫無金融資歷，總統府卻賞了他「台灣金聯」的董座，引起非議，上任兩天即宣布辭職。（本報資料照片）

前綠委余天爆料，民進黨原承諾要給他華視或公視董座職位，最後只塞了一個國策顧問給他。余天說，民進黨「欠他太多」，也感嘆政治「很現實」。對此，立委質詢文化部長李遠：為何連公視董座都可以酬庸？李遠連忙撇清，公視董事長是董事互選產生，自己對人事「沒有影響力」。

余天的哀怨，顯示他胃口不小。他甚至嫌華視太小，不想去，認為要掌公視才夠看。余天覺得自己「功在民進黨」，有資格要個氣派的位子；一般民眾聽了不免反感：公視屬於國家及全民所有，余天「憑什麼」？

余天是知名歌手出身，雖當過幾年立委，並不足以證明他有資格接掌公視。但同樣的道理，父弟欠債潛逃的呂政璋，本身毫無金融資歷，總統府卻快意賞了他「台灣金聯」的董座，把專業俱足的施俊吉無預警擠掉，這難道就說得通？余天不行，而呂政璋可以，說明民進黨的酬庸吃相難看，且漫無標準。

李遠說他無法影響公視人事，這是實話。在賴政府，能夠分官封侯的，只有賴清德和潘孟安。某國策顧問一家即占了三個肥缺，余天怎能不嘔氣？若干非賴核心的新系人馬，也是說換就被換掉；在卡位這件事上，哪有慈悲可言？民進黨在野時把「反酬庸」、「反黨政軍」喊得震天價響，如今大權到手，卻通吃到忘我！

民進黨 賴清德 融資

上一則

國發基金不當投資？ 立院成立調查委會 改革釋憲後首例

下一則

薄瓜瓜今南園婚宴 海外大姨可能出席 昔監護人：他應會續住加國

延伸閱讀

續編34億經費…Taiwan Plus成效差 文化部長也說不滿意

續編34億經費…Taiwan Plus成效差 文化部長也說不滿意
「綠欠我太多」余天暗示想掌公視 文化部：無法干預

「綠欠我太多」余天暗示想掌公視 文化部：無法干預
余天暗示爭取公視董座？文化局長：不是我要給誰就給誰

余天暗示爭取公視董座？文化局長：不是我要給誰就給誰
被問「民進黨虧欠你？」余天嘆：真要算起來 欠好多

被問「民進黨虧欠你？」余天嘆：真要算起來 欠好多

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息