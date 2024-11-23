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新勞動部長洪申翰 從環團到政壇 搭賴系順風車直升

記者蔡晉宇／台北23日電
洪申翰出身於環團，曾任綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室委員，長期在社運界參與街頭運動。（本報資料照片）
洪申翰出身於環團，曾任綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室委員，長期在社運界參與街頭運動。（本報資料照片）

民進黨立委洪申翰內定新任勞動部長，據了解，下周一就會正式官宣。洪申翰出身環團，2020年進入民進黨不分區安全名單後踏入政壇，為民進黨新興派系「民主活水」核心成員之一，隨著民主活水派系領袖卓榮泰出任行政院長，其派系被視為賴系禁衛軍，洪申翰也隨之出任民進黨中常委，如今再搭賴系順風車，一路扶搖直上將任勞長。

洪申翰現年約40歲，在立院是相當年輕的立委，他出身於環團，曾任綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室委員，長期都在社運界參與街頭運動，因出身平凡家庭，沒有雄厚財力撐腰，在社運圈時外表不修邊幅，天天就穿著綠盟T恤，2020年被民進黨提名為不分區立委第二位，男性排名第一。洪申翰說，他直到就任立委，才特別去平價連鎖服飾店買了人生首套西裝和襯衫。

洪申翰財產申報時，不知道存款不到100萬元（台幣，下同，約3萬美元）不必申報，他照實填寫，名下僅23萬存款與一輛機車，被封為是「赤貧立委」，隔年存款增加為61萬元，去年則106萬餘元，名下同樣無車無房，不過他自認為「心靈富有」，不以為意。

洪申翰第一屆不分區立委，正是由時任民進黨主席卓榮泰提名，從此被視為卓領軍的民主活水成員。第一屆立委表現獲高層肯定，去年再被提名為不分區立委，排名第四，男性僅次於台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋，最終也順利連任。

洪申翰連任立委後，愈來愈少談環保議題，也鮮少在批評民進黨政府，角色轉化為不折不扣的賴系禁衛軍，不僅進入外交國防委員會，也屢在時事議題上火線，談論高度政治攻防議題，替執政黨辯護。

洪申翰展露政治性格，也獲得高層賞識，今年7月民進黨全代會改組中常委，洪申翰就以代表民主活水之姿，成功突圍搶下一席，為新賴系在中常會增添火力；從政以來「根正苗綠」，加上派系屬性正確，如今再獲高層關愛眼神，扶搖直上將出任勞動部長，政壇路將再添一筆。

民進黨 減碳

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