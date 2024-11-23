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任期最短勞長 何佩珊提油救火 僅187天就黯然下台

記者葉冠妤／台北23日電
勞動部長何佩珊因霸凌案黯然求去，成為任期最短的勞動首長。（記者林俊良／攝影）
勞動部長何佩珊因霸凌案黯然求去，成為任期最短的勞動首長。（記者林俊良／攝影）

猶記今年5月，時任行政院副秘書長的何佩珊，在政院惜別茶會上自嘲接任勞動部長是「踏入下個火坑」。時隔半年多爆發北分署霸凌案，面對全國民眾熊熊怒火，作為「火坑」主事者的何佩珊反倒提油救火，不但讓霸凌案燒出一片焦土，也燒得自己遍體鱗傷，黯然求去。在任僅187天，成為史上任期最短的勞動首長。

立院幕僚出身、被越級拔擢為行政院副秘書長，以擅於協調法案聞名的何佩珊，當初跌破眾人眼鏡晉身勞動部長，不難看出是被賦予解除勞保年改、缺工危機的任務而來。

最令人印象深刻的是何佩珊上任之初，首度面對媒體堵訪、立委質詢，一開口便宣示「撥補就是改革」，態度果決強硬，且不容質疑。更霸氣向勞工喊話不是來推動勞動年改、不是來砍年金給付，「勞保沒有危機、只有政府處理不當才會產生危機」。雖千萬人吾往矣。

其後面對各界批評，她仍不改其志，回嗆力主勞保年改的專家學者過於理想化，稱她身處政治場域，必然考量現實因素，出手拆彈就充分展現政治性格，從不避諱政治先於政策的立場，她也成功以政治語言、手段，暫緩了勞保炸彈的引爆時間。

而為解決產業缺工，何佩珊一邊喊出「低薪不等於缺工」、「移工不是唯一解方」，一邊開放中階技術人力、僑外生留台工作條件，暫時堵住了頻要求移工的資方訴求。也承諾解放女性長照束縛，提高女性勞參率，推動「雙就業、雙照顧」，一改過去勞動部保守態度，嘗試研議照顧留職停薪等相關措施。

對於在野黨挾龐大民意，提案放寬80歲以上長輩免巴氏量表評估就可申請外籍看護工，她也加快腳步端出「多元陪伴照顧服務試辦計畫」（外展看護移工），盡可能滿足長照家庭需求，抵擋可能產生的排擠重症效應。

朝野立委眼中囂張、強勢，勞團口中明快、果斷的何佩珊，豈料最後卻栽在自家爆出的職場霸凌案。過去作為幕僚角色的她，鮮少親上火線接受大眾檢驗，一連串的輕忽、遲疑、反覆，都讓霸凌案爭議愈演愈烈，加上前院已有民眾怒火難平息，後院還有知情人士趁勢放火，政院長官、黨籍立委也未適時搭救，都讓何佩珊亂了陣腳，猶如四面楚歌。

何佩珊日前淚灑立院自認不及格、不適任，但短短半年任期，實難評斷政績表現。只能說成也政治、敗也政治，何佩珊這次錯在誤判情勢，最後只能成全賴政府的「斷尾求生」，讓北分署霸凌事件的政治責任到她為止。

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