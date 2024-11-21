勞部涉職場霸凌 藍：沒人是「菊」外人 大靠山不言自明

勞動部勞發署前分署長謝宜容被疑是陳菊(見圖)人馬。(本報資料照片)

勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容被控霸凌部屬，連執政的民進黨 立委都呼籲勞動部要給清楚交代；國民黨 立委則稱謝宜容疑為監察院長陳菊人馬，王鴻薇更質疑整起事件沒有人是「菊」外人，李彥秀、葉元之等人則點名勞動部長何佩珊下台負責。

國民黨主席朱立倫昨在中常會指出，民進黨的高官把基層勞工、基層公務員當成最容易欺負的一塊，他等著看監察院如何處理；如果再官官相護，證明監察院存在的必要性值得存疑。他批評一群高官荒謬開記者會說分署長「目的良善」且無法證明是霸凌，「民進黨、卓榮泰院長、賴清德 總統，你們可以接受嗎？」

監院昨表示，多位監委已表示關切，正進行函詢，請勞動部將相關事證、行政調查報告移交監察院處理。對外界指整起事件相關人等「菊系」色彩濃厚，陳菊未有回應。

立委羅智強說，民進黨執政下的惡行惡狀都與陳菊的菊系有關，誰是他們的大靠山，不言自明；謝宜容是許銘春愛將，曾在部長辦公室服務，破格升到分署長；許銘春是陳菊擔任高雄市長時的副市長，為維護許銘春，關心霸凌案的民進黨人士被陳菊「嚴重關切」。

王鴻薇更指，謝宜容「背後靠山」外傳就是陳菊，勞動部次長、調查小組召集人許傳盛過去即是「菊系愛將」，沒有利益迴避、也不避嫌，整件事情「沒有人是『菊』外人」，難怪謝可以當「土皇帝」，背景到底多硬？她說，已有人爆料指許傳盛與謝宜容是舊識，調查期間許在部務會議公開表示「謝只是個性急」，如此明顯露骨的護航。

民進黨立委黃捷說，勞動部對霸凌輕生案的態度跟處置令人難以接受，何佩珊稱此案「不算情節最重大」顢頇至極，怎樣的悲劇才重大？民進黨立委陳冠廷要求勞動部立即重啟調查，對涉案人員予以最嚴厲懲處。