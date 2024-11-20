我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

柯文哲獄中指定接班人？黃國昌嗆「民進黨夠了沒有」

記者林銘翰、游振昇／台北20日電
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(記者林伯東／攝影)
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(記者林伯東／攝影)

台北地檢署持續偵辦京華城容積弊案，傳出民眾黨主席柯文哲在獄中指定接班人，民眾黨立法院黨團總召黃國昌19日說，民眾黨目前沒有代理黨主席的問題，豈容這種綠營側翼說三道四、介入黨內事務，偵查不公開蕩然無存，請問民進黨政府夠了沒有。

黃國昌表示，民眾黨是一個有制度的政黨，中央委員會18日也已經做出決議，如同會議主持人林富男所說，目前沒有代理黨主席的問題，就是依照制度跟程序做出來的決議。黃國昌強調，請問檢察總長邢泰釗睡醒了沒有，當初在立法院說「違反偵查不公開」痛心疾首，聲稱要成立專案小組徹查到底，如今民眾黨無法與柯文哲溝通，綠媒竟然可以自己說這些訊息，偵查不公開蕩然無存。

有關民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如有意接班，傳出私下聲稱最能維持柯文哲路線，黃國昌聽聞後僅說，「簡單一句話，這種綠營側翼媒體所寫的東西，沒有評論的必要。」

鏡週刊昨天報導，台中市府顧問蔡壁如也對黨主席之位有意，甚至表示「我不會背骨、只有我能維持柯的路線」；

蔡壁如回應說「只有我不會背骨」，這不像是她會講的話，如果說是對黨的忠誠，她對黨絕對忠誠。

至於新聞說柯文哲指定黨主席接班人？蔡壁如表示，民眾黨是有制度，有黨章的政黨，就照規則走。新聞說；指定接班人，是陷害柯主席的一人政黨，也陷害黃國昌，破壞他堅持的民主制度。黨章該怎麼辦就怎麼辦。

柯文哲 民進黨

上一則

藍委：賴清德挾公權力輾壓民意 民調下滑不足為奇

下一則

藍委：聽說賴清德允美牛豬鬆綁 卓榮泰：沒討論過

延伸閱讀

柯文哲續請假3個月 民眾黨：無代理主席問題

柯文哲續請假3個月 民眾黨：無代理主席問題
柯文哲假單再延長3個月 民眾黨重申沒代理黨主席的問題

柯文哲假單再延長3個月 民眾黨重申沒代理黨主席的問題
李貞秀曝柯文哲曾點名「他」接黨主席 黃國昌：沒聽過

李貞秀曝柯文哲曾點名「他」接黨主席 黃國昌：沒聽過
柯文哲請假快到期 黃國昌：支持繼續請 民眾黨擔憂群龍無首

柯文哲請假快到期 黃國昌：支持繼續請 民眾黨擔憂群龍無首

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手