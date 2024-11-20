柯文哲獄中指定接班人？黃國昌嗆「民進黨夠了沒有」

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(記者林伯東／攝影)

台北地檢署持續偵辦京華城容積弊案，傳出民眾黨主席柯文哲 在獄中指定接班人，民眾黨立法院黨團總召黃國昌19日說，民眾黨目前沒有代理黨主席的問題，豈容這種綠營側翼說三道四、介入黨內事務，偵查不公開蕩然無存，請問民進黨 政府夠了沒有。

黃國昌表示，民眾黨是一個有制度的政黨，中央委員會18日也已經做出決議，如同會議主持人林富男所說，目前沒有代理黨主席的問題，就是依照制度跟程序做出來的決議。黃國昌強調，請問檢察總長邢泰釗睡醒了沒有，當初在立法院說「違反偵查不公開」痛心疾首，聲稱要成立專案小組徹查到底，如今民眾黨無法與柯文哲溝通，綠媒竟然可以自己說這些訊息，偵查不公開蕩然無存。

有關民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如有意接班，傳出私下聲稱最能維持柯文哲路線，黃國昌聽聞後僅說，「簡單一句話，這種綠營側翼媒體所寫的東西，沒有評論的必要。」

鏡週刊昨天報導，台中市府顧問蔡壁如也對黨主席之位有意，甚至表示「我不會背骨、只有我能維持柯的路線」；

蔡壁如回應說「只有我不會背骨」，這不像是她會講的話，如果說是對黨的忠誠，她對黨絕對忠誠。

至於新聞說柯文哲指定黨主席接班人？蔡壁如表示，民眾黨是有制度，有黨章的政黨，就照規則走。新聞說；指定接班人，是陷害柯主席的一人政黨，也陷害黃國昌，破壞他堅持的民主制度。黨章該怎麼辦就怎麼辦。