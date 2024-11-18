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賴清德半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。(聯合報系資料照片)
賴清德總統。(聯合報系資料照片)

台灣民意基金會今(19)天公布最新民調顯示，賴清德總統聲望贊同者42.8%、不贊同者43%，兩數據首度出現交叉。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴總統上任近六個月，不贊同領導國家方式的人，已略超過贊同的人，這是一個驚人的發展，第一次執政困境已經在眼前， 因為多數民意已離他而去。

民調指出，關於賴總統聲望，9.9%非常贊同，32.9%還算贊同，23.3% 不太贊同，19.7%一點也不贊同，10.3%沒意見，3.8%不知道、拒答。和上個月相比，贊同者大幅下滑5.8個百分點，不贊同者上揚5.3個百分點。

游盈隆表示，造成賴總統11月聲望大幅下滑有五大短期因素，首先，是憲法法庭「國會改革立法釋憲」判決引起社會強力反彈；第二，社會對近半年台灣政局擾攘不安的不耐。只要立法院一開議，就像打開潘朵拉盒子，衝突、爭議、災難不斷；第三， 最近賴政府相關人事安排引發社會強烈不滿。

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，賴清德總統聲望贊同者42.8%、不贊同者43...
台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，賴清德總統聲望贊同者42.8%、不贊同者43%，兩數據首度出現交叉。(台灣民意基金會提供)

游盈隆說，第四，11月卓內閣整體施政表現滿意度下滑5.4個百分點，意味內閣表現不佳，影響賴總統聲望。第五，十月「中華民國熱」已經過去，資料顯示，10月國民黨支持者中，尚有二成五贊同賴總統處理國家大事的方式，11月跑掉一成四，只剩一成一。

該份民調訪問期間是11月11至13日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%，手機 30%；有效樣本1017人，市話712人，手機305人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點；並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡 及教育程度加權，以符合母體結構；經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

民調 中華民國 賴清德

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